La CGT, las dos CTA y movimientos sociales marchan contra el endeudamiento familiar

Por su parte, Octavio Argüello, otro de los cosecretarios generales de la CGT, señaló que “está a las claras y a la vista de todos" el deterioro que atraviesa el país.

“Esta movilización no apunta sólo a denunciar los más atroces desastres que está realizando la política económica que llevan adelante Milei y Caputo, sino en cómo impacta en nuestro pueblo con el aplastamiento de los salarios. Ya son 340.000 puestos de trabajo formales que se han destruido y cerca de 30.000 empresas que se siguen cerrando”, aseguró Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma.

Este 20 de agosto vivimos una nueva jornada de democracia sindical en la CTA Autónoma.

Elegiremos 30.962 cargos en 277 comisiones provinciales, regionales y locales de todo el país.

¡Hacé oír tu voz, acercate a votar y sigamos construyendo nuestra Central entre todos y… pic.twitter.com/4jeYIWcUxU — CTA Autónoma (@CTAAutonoma) August 12, 2026

Por su parte, Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP, resaltó el valor de las mujeres trabajadoras y su rol de "cuidadoras comunitarias". "¿Quién cuida a las que nos endeudamos para sostener la vida de nuestras comunidades en los barrios populares?, planteó.

"La deuda no es un tema individual, es una deuda colectiva. Un pueblo endeudado es consecuencia de las políticas de Gobierno que defiende a los poderosos que no pierden nunca”, subrayó.