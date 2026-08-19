La CGT, las dos CTA y movimientos sociales marchan contra el endeudamiento familiar

Las centrales obreras y la UTEP se manifestarán frente al Ministerio de Economía. Protestarán contra el sobreendeudamiento familiar y la morosidad récord. Anunciaron que seguirán con el plan de lucha.
La CGT, las dos CTA y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) marcharán este jueves al Ministerio de Economía. La convocatoria se llevará a cabo por el "sobreendeudamiento familiar y morosidad récord que afecta a casi 6 millones de personas en Argentina", según las centrales obreras.
"Esta movilización es parte del plan de acción que venimos realizando las centrales en conjunto para denunciar el impacto de las políticas económicas del gobierno de (Javier) Milei. Entre otras cosas, planteamos que la mayoría de los créditos no se tomaron para compra de bienes ni inversión, sino para cubrir costos básicos cotidianos, como alimentos, servicios, alquileres y medicamentos, a tasas de interés altísimas en bancos y billeteras virtuales", manifestaron.
Los miembros de las organizaciones sindicales y sociales reafirmaron en una conferencia de prensa la importancia de continuar con la unidad en estas medidas de fuerza y los planes de lucha que comenzaron a trazar desde junio pasado.
Cristian Jerónimo, uno de los miembros del triunvirato que conduce la CGT, afirmó que "cuando la deuda se contrae para poder comer es un problema social". Y agregó: "Acá hay dos culpables y dos responsables: el Presidente y el ministro de Economía (Luis Caputo). Llevan adelante una política totalmente de ajuste, regresiva y que pisa los salarios de los trabajadores, rompe el consumo y todo el sistema productivo”.
Por su parte, Octavio Argüello, otro de los cosecretarios generales de la CGT, señaló que “está a las claras y a la vista de todos" el deterioro que atraviesa el país.
“Esta movilización no apunta sólo a denunciar los más atroces desastres que está realizando la política económica que llevan adelante Milei y Caputo, sino en cómo impacta en nuestro pueblo con el aplastamiento de los salarios. Ya son 340.000 puestos de trabajo formales que se han destruido y cerca de 30.000 empresas que se siguen cerrando”, aseguró Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma.
Por su parte, Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP, resaltó el valor de las mujeres trabajadoras y su rol de "cuidadoras comunitarias". "¿Quién cuida a las que nos endeudamos para sostener la vida de nuestras comunidades en los barrios populares?, planteó.
"La deuda no es un tema individual, es una deuda colectiva. Un pueblo endeudado es consecuencia de las políticas de Gobierno que defiende a los poderosos que no pierden nunca”, subrayó.
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