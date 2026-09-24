ATE tomó la sede de IOSFA tras el anuncio de 600 despidos

ATE tomó la sede central de OSFA para protestar por los despidos de trabajadores y el "desguace de la obra social". Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, señaló que "la agarraron en superávit y la llevaron a la quiebra en menos de dos años". pic.twitter.com/7d0asEBseV — Corta (@somoscorta) September 24, 2026

El motivo que impulsó la protesta fue el posible cese de actividades de unos 600 empleados en todo el país; sin embargo, indicaron que, por el momento, "no hay despidos", pero que existe "una intimidación" al respecto y, por eso, convocaron el próximo miércoles 30 a una nueva asamblea.

"Cuando llegaron había un superávit de $25.000 millones y ahora hay una deuda de más de $500.000 millones. ¿Qué hicieron con la guita? Se la robaron toda. Hoy se escondieron en el baño de una oficina. ¿En serio ustedes van a ser los que van a defender las Malvinas?", cuestionó el gremialista.

OSFA en la era Milei

El Gobierno nacional disolvió el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), en febrero de este año, mediante el DNU 88/2026, y separó la cobertura médica en dos nuevas entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

Actualmente, el ex-IOSFA se encuentra en proceso de liquidación y arrastra una deuda estimada entre $213.000 millones y más de $500.000 millones con prestadores de todo el país.

Por ese motivo, el ministro de Defensa, Carlos Presti, solicitó la renuncia del administrador y liquidador del organismo, el coronel mayor retirado Ariel Guzmán, en medio de complicaciones financieras y administrativas.

Distintos gremios cuestionaron y se pronunciaron en contra del Gobierno nacional por el futuro incierto de las prestaciones médicas, farmacias propias y el destino de 13 hoteles, recreos y residencias turísticas que dependían de la obra social.