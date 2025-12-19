Procesan al sindicalista Julio Norberto Gutiérrez por estafa

Fue procesado por los delitos de estafa procesal, falsificación ideológica y uso de documentos ideológicamente falsos, en una causa que ya genera alto impacto político, judicial y gremial.

El fallo, dictado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de San Martín, también alcanza a Julio César Núñez, apoderado legal de UPSAP, y Juan Marcelo Soria, inspector de fiscalización, ambos de entorno de Gutiérrez.

Qué dice la causa

A todos ellos se les impuso una medida de coerción sin prisión preventiva y embargos por 250 millones de pesos a cada uno, lo que refleja la magnitud económica del presunto daño investigado.

La denuncia fue impulsada por Secar Security Argentina S.A. (ex Securitas), que acusó a la conducción de UPSAP de haber emitido un certificado de deuda sindical ideológicamente falso, utilizado luego para inducir a error a la Justicia Federal y obtener una medida cautelar millonaria.

Los certificados sindicales gozan de presunción de legitimidad, lo que habría sido utilizado como herramienta para consumar la estafa procesal.

En su resolución, el juez consideró acreditados, en esta etapa del proceso, los elementos suficientes para procesar a los imputados como coautores de los delitos investigados,

El certificado cuestionado habría permitido el embargo de cuentas bancarias de la empresa por más de 720 millones de pesos, bajo el argumento de una supuesta deuda por aportes sindicales correspondientes a 234 trabajadores, entre los años 2018 y 2022.

La empresa denunciante sostiene que la deuda no existía, que se alteraron listados de empleados, y que incluso se incluyeron personas que no pertenecían a la firma.