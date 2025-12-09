Trump se atribuyó el victoria de Milei en las legislativas: "Estaba perdiendo, lo apoyé y ganó"

Las declaraciones fueron realizadas al medio estadounidense Político, donde Trump expresó que apoyó a Milei cuando estaba perdiendo y que luego se impuso de manera amplia en los comicios. La fuerza oficialista venía de una derrota previa en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, donde había caído por más de 14 puntos frente al kirchnerismo.

0043013483

Antes de las elecciones de octubre, el presidente norteamericano ya había dejado en claro su posicionamiento político a través de su red Truth Social, donde destacó el rumbo económico del gobierno argentino y expresó de manera textual su apoyo directo al mandatario.

Respaldo de la Casa Blanca a Milei

Durante ese período, Trump aseguró que Milei contaba con su respaldo total y sostuvo que el pueblo argentino debía acompañar al libertario en las elecciones. Tras un encuentro entre ambos realizado previamente en la Casa Blanca, el republicano volvió a remarcar que el presidente argentino estaba haciendo lo correcto para su país.

Luego de conocerse el resultado de los comicios legislativos de octubre, Trump felicitó públicamente a Milei por la victoria y destacó nuevamente su gestión, en tanto el presidente argentino respondió agradeciendo el apoyo y remarcando el vínculo entre ambos países.

En sus mensajes, Trump también realizó fuertes críticas a la gestión anterior de Alberto Fernández, a quien responsabilizó por la crisis económica heredada, además de apuntar contra Joe Biden, su antecesor en la presidencia norteamericana, en ese marco, volvió a elogiar la política económica del actual gobierno argentino.