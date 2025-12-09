Trump se atribuyó el victoria de Milei en las legislativas: "Estaba perdiendo, lo apoyé y ganó"

El presidente de Estados Unidos aseguró que su apoyo fue clave para la victoria de Javier Milei en las elecciones de octubre y volvió a respaldar de forma pública al gobierno argentino.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que tuvo un rol directo en el triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas nacionales realizadas en octubre, donde La Libertad Avanza (LLA) obtuvo más del 40% de los votos a nivel país y superó a Fuerza Patria, que alcanzó algo más del 33. El mandatario norteamericano sostuvo que el líder libertario estaba en desventaja antes del respaldo público que él mismo manifestó durante la campaña.
Las declaraciones fueron realizadas al medio estadounidense Político, donde Trump expresó que apoyó a Milei cuando estaba perdiendo y que luego se impuso de manera amplia en los comicios. La fuerza oficialista venía de una derrota previa en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, donde había caído por más de 14 puntos frente al kirchnerismo.
Antes de las elecciones de octubre, el presidente norteamericano ya había dejado en claro su posicionamiento político a través de su red Truth Social, donde destacó el rumbo económico del gobierno argentino y expresó de manera textual su apoyo directo al mandatario.
Durante ese período, Trump aseguró que Milei contaba con su respaldo total y sostuvo que el pueblo argentino debía acompañar al libertario en las elecciones. Tras un encuentro entre ambos realizado previamente en la Casa Blanca, el republicano volvió a remarcar que el presidente argentino estaba haciendo lo correcto para su país.
Luego de conocerse el resultado de los comicios legislativos de octubre, Trump felicitó públicamente a Milei por la victoria y destacó nuevamente su gestión, en tanto el presidente argentino respondió agradeciendo el apoyo y remarcando el vínculo entre ambos países.
En sus mensajes, Trump también realizó fuertes críticas a la gestión anterior de Alberto Fernández, a quien responsabilizó por la crisis económica heredada, además de apuntar contra Joe Biden, su antecesor en la presidencia norteamericana, en ese marco, volvió a elogiar la política económica del actual gobierno argentino.
