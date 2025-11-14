Gremios |

Los bancarios acordaron un nuevo aumento: a cuánto llega el sueldo inicial

El gremio que conduce Sergio Palazzo cerró una actualización salarial del 2,3% correspondiente a octubre, en base a los datos de la inflación de ese mes.

La Asociación Bancaria (AB) comunicó este viernes la actualización salarial del 2,3% correspondiente a octubre, que queda con un salario inicial de $1.959.956,26 y se ubica en línea con la inflación de ese mes.

La nueva actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas. También se incluirán los adicionales convencionales y no convencionales, según informaron fuertes del gremio que conduce Sergio Palazzo.

ADEMÁS: Milei desmintió la quita del monotributo y volvió a apuntar contra los periodistas

De esta manera, el nuevo aumento del gremio bancario se posiciona en paralelo con la inflación del décimo mes del año, que fue del 2,3%, y acumula un aumento de 24,8% desde enero de este año con respecto a los salarios de diciembre 2024.

image

La suba también impacta en el bono por el Día del Bancario, un beneficio adicional que los empleados del sector reciben todos los años en noviembre. Con el ajuste, el monto llega a $1.747.233,21 en su categoría inicial, sujeto a futuros incrementos salariales.

El retroactivo correspondiente a octubre, más el retroactivo del Día del Bancario, se abonará junto con los salarios de noviembre, según se comunicó.

“De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, señaló el gremio de los bancarios.

ADEMÁS: Adorni negó que el Gobierno analice eliminar el monotributo

El acuerdo que respalda esta escala salarial fue firmado entre la Asociación Bancaria y las distintas cámaras: Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Este consenso permite ajustes mensuales en función de los indicadores económicos, resguardando los salarios frente a la devaluación del peso e incrementos del costo de vida.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados