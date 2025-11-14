Los bancarios acordaron un nuevo aumento: a cuánto llega el sueldo inicial

La nueva actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas. También se incluirán los adicionales convencionales y no convencionales, según informaron fuertes del gremio que conduce Sergio Palazzo.

De esta manera, el nuevo aumento del gremio bancario se posiciona en paralelo con la inflación del décimo mes del año, que fue del 2,3%, y acumula un aumento de 24,8% desde enero de este año con respecto a los salarios de diciembre 2024.

La suba también impacta en el bono por el Día del Bancario, un beneficio adicional que los empleados del sector reciben todos los años en noviembre. Con el ajuste, el monto llega a $1.747.233,21 en su categoría inicial, sujeto a futuros incrementos salariales.

El retroactivo correspondiente a octubre, más el retroactivo del Día del Bancario, se abonará junto con los salarios de noviembre, según se comunicó.

“De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, señaló el gremio de los bancarios.

El acuerdo que respalda esta escala salarial fue firmado entre la Asociación Bancaria y las distintas cámaras: Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Este consenso permite ajustes mensuales en función de los indicadores económicos, resguardando los salarios frente a la devaluación del peso e incrementos del costo de vida.