Paritarias: los bancarios acordaron un aumento salarial del 2,6% en abril

Fue tras las negociaciones con las cámaras empresariales. El incremento va en línea con el dato inflacionario del cuarto mes del año. En lo que va del cuatrimestre, los bancarios acumulan una suba del 12,3%.
La Asociación Bancaria confirmó este lunes que alcanzó un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresariales, mediante el cual los trabajadores del sector recibirán un aumento del 2,6% correspondiente al mes de abril. Con esta actualización, el salario inicial del sector se elevará a $2.319.195,20.
El ajuste, impulsado por el gremio encabezado por Sergio Palazzo, se aplicará sobre todas las remuneraciones "mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas", e incluirá además los adicionales convencionales y otros conceptos complementarios.
De esta manera, la paritaria bancaria acumula un incremento del 12,3% en el primer cuatrimestre del año, tomando como referencia los salarios de diciembre de 2025. Ese porcentaje coincide con la inflación acumulada medida por el INDEC durante el mismo período.
El esquema salarial acordado mantiene la modalidad de actualización atada a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el objetivo de sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.
Para calcular los aumentos, se consideró la remuneración vigente en diciembre de 2025 y la variación inflacionaria registrada entre enero y abril de 2026. A partir de esa diferencia y de los incrementos ya otorgados, se definió el nuevo ajuste salarial.
Con la aplicación de este incremento, el salario mínimo garantizado quedó establecido en $2.319.195,20. No obstante, el ingreso final de cada trabajador puede ser superior debido a la incorporación de adicionales como presentismo, títulos académicos y compensaciones específicas, entre ellas el arqueo de caja.
Estos conceptos varían según la función desempeñada y la entidad financiera, aunque forman parte habitual de la estructura salarial del sector bancario.
El gremio de trabajadores bancarios también anunció que, según lo acordado con las cámaras, "se continuará de igual manera con la actualización del mes de mayo, siguiendo el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales que se realizaron hasta el momento".
La próxima negociación paritaria se retomará durante la segunda quincena de junio.