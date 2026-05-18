Paritarias: los bancarios acordaron un aumento salarial del 2,6% en abril

El esquema salarial acordado mantiene la modalidad de actualización atada a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el objetivo de sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.

Para calcular los aumentos, se consideró la remuneración vigente en diciembre de 2025 y la variación inflacionaria registrada entre enero y abril de 2026. A partir de esa diferencia y de los incrementos ya otorgados, se definió el nuevo ajuste salarial.

Con la aplicación de este incremento, el salario mínimo garantizado quedó establecido en $2.319.195,20. No obstante, el ingreso final de cada trabajador puede ser superior debido a la incorporación de adicionales como presentismo, títulos académicos y compensaciones específicas, entre ellas el arqueo de caja.

Estos conceptos varían según la función desempeñada y la entidad financiera, aunque forman parte habitual de la estructura salarial del sector bancario.

El gremio de trabajadores bancarios también anunció que, según lo acordado con las cámaras, "se continuará de igual manera con la actualización del mes de mayo, siguiendo el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales que se realizaron hasta el momento".

La próxima negociación paritaria se retomará durante la segunda quincena de junio.