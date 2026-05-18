La actividad metalúrgica en abril registró una caída con respecto a marzo de -1,3%.

El uso de la capacidad instalada continúa con su piso bajo: es del 40,9% siendo el registro más bajo en los últimos 4 años y registrando una caída de 6,0 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año previo.
Durante abril de 2026, la actividad metalúrgica registró una variación interanual de -4,3% y una caída con respecto a marzo de -1,3%. De esta manera, el sector continúa operando muy por debajo de sus niveles máximos recientes y acumula una caída de -6,2% en lo que va de 2026.
El informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) señala que la utilización de la capacidad instalada se encuentra en uno de sus niveles más bajos en términos históricos ubicándose en 40,9%, registrando una caída de 6,0 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año previo. Este nivel refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial.
Desde el punto de vista sectorial, el panorama continúa siendo contractivo. Sólo Maquinaria Agrícola (5,1%), y Carrocerías y Remolques (3,9%), tuvieron un crecimiento con respecto al indicador previo.
El resto del entramado metalúrgico se mantuvo en retroceso: Fundición (-13,6%) Otros Productos de Metal (-5,7%), Equipamiento Médico (-5,6%), Bienes de Capital (-4,8%), Equipo Eléctrico (-4,5%) y Autopartes (-1,7%) registraron caídas interanuales persistentes.
El análisis por cadena de valor refuerza este diagnóstico: sólo las empresas vinculadas a Agrícola (2,1%) tuvieron un registro positivo, mientras que continuaron mostrando resultados negativos Alimentos y bebidas (-6,6%), Consumo Final (-5,8%), Construcción (-4,5%), Petróleo y Gas (-3,8%), Automotriz (-3,8%), Energía Eléctrica (-3,2%), y Minería (-1,4%).
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El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “el bajo uso de la capacidad instalada es el dato más preocupante y el más gráfico de lo que sucede en el sector, porque no nos tenemos que olvidar que el año 2025 contra el año 2024 también había dado una caída. O sea, estamos midiendo caída tras caída”.
En esa línea, sostuvo que “la demanda continúa en niveles bajos en la mayoría de los sectores y las empresas metalúrgicas enfrentan una situación crítica, con márgenes cada vez más comprometidos y un horizonte inmediato muy poco alentador. Este escenario tiene un impacto directo sobre el empleo, configurando un cuadro de extrema preocupación para toda la cadena productiva”.
Las perspectivas para los próximos meses tampoco muestran señales alentadoras: en marzo, 5 de cada 10 empresas no esperan cambios positivos en su producción para los próximos 3 meses.
Con respecto a las estadísticas provinciales, todos los distritos registraron caídas interanuales, profundizando el retroceso observado en los últimos meses y reflejando la contracción generalizada de la actividad. Buenos Aires (-5,1%) volvió a exhibir el resultado más desfavorable, manteniéndose como el principal aporte negativo al promedio general del sector. De igual modo, Córdoba (-3,7%), Entre Ríos (-4,7%) y Santa Fe (-0,9%) profundizaron la contracción interanual con estadísticas negativas. Por su parte, Mendoza (-0,6%), tuvo el descenso más moderado.
El nivel de empleo que aportan las empresas del sector, registra una caída interanual de -2,3% y -0,1% con respecto al mes anterior.
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