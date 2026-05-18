La actividad metalúrgica en abril registró una caída con respecto a marzo de -1,3%.

actividad metalurgica

El resto del entramado metalúrgico se mantuvo en retroceso: Fundición (-13,6%) Otros Productos de Metal (-5,7%), Equipamiento Médico (-5,6%), Bienes de Capital (-4,8%), Equipo Eléctrico (-4,5%) y Autopartes (-1,7%) registraron caídas interanuales persistentes.

El análisis por cadena de valor refuerza este diagnóstico: sólo las empresas vinculadas a Agrícola (2,1%) tuvieron un registro positivo, mientras que continuaron mostrando resultados negativos Alimentos y bebidas (-6,6%), Consumo Final (-5,8%), Construcción (-4,5%), Petróleo y Gas (-3,8%), Automotriz (-3,8%), Energía Eléctrica (-3,2%), y Minería (-1,4%).

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El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “el bajo uso de la capacidad instalada es el dato más preocupante y el más gráfico de lo que sucede en el sector, porque no nos tenemos que olvidar que el año 2025 contra el año 2024 también había dado una caída. O sea, estamos midiendo caída tras caída”.

En esa línea, sostuvo que “la demanda continúa en niveles bajos en la mayoría de los sectores y las empresas metalúrgicas enfrentan una situación crítica, con márgenes cada vez más comprometidos y un horizonte inmediato muy poco alentador. Este escenario tiene un impacto directo sobre el empleo, configurando un cuadro de extrema preocupación para toda la cadena productiva”.

Las perspectivas para los próximos meses tampoco muestran señales alentadoras: en marzo, 5 de cada 10 empresas no esperan cambios positivos en su producción para los próximos 3 meses.

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Con respecto a las estadísticas provinciales, todos los distritos registraron caídas interanuales, profundizando el retroceso observado en los últimos meses y reflejando la contracción generalizada de la actividad. Buenos Aires (-5,1%) volvió a exhibir el resultado más desfavorable, manteniéndose como el principal aporte negativo al promedio general del sector. De igual modo, Córdoba (-3,7%), Entre Ríos (-4,7%) y Santa Fe (-0,9%) profundizaron la contracción interanual con estadísticas negativas. Por su parte, Mendoza (-0,6%), tuvo el descenso más moderado.

El nivel de empleo que aportan las empresas del sector, registra una caída interanual de -2,3% y -0,1% con respecto al mes anterior.