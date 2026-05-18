La Federación de Cooperativas Eléctricas de Buenos Aires advierte por la crisis del sector

Tarifas congeladas en 2019

"El congelamiento tarifario tuvo lugar a fines del 2019 y desde entonces las entidades se vieron forzadas a decidir, porque los ingresos dejaron de ser suficientes para cubrir esos costos que aumentaban: o incumplían con sus obligaciones laborales o tributarias o dejaban de pagar las facturas de compra de energía, sea a Cammesa (en el caso de las cooperativas agentes del MEM, que le compran directamente) o a la distribuidora ‘aguas arriba’ que les proveía de electricidad (en el caso de las cooperativas no agentes del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista).", explicó Otero.

Según el FICE, "casi la totalidad de las cooperativas optaron por acumular deudas por compra de energía, lo que afectó seriamente sus pasivos”. Este problema fue parcialmente reconocido por las autoridades nacionales y provinciales, las que implementaron mecanismos de regularización y reajustes tarifarios de transición que, poco a poco, fueron recomponiendo los ingresos de las entidades, sobre todo a partir de 2022".

"Si bien los reajustes mejoraron sustancialmente las perspectivas de nuestras empresas, todavía dejan dos problemas sin una solución definitiva: el flujo de repago del stock de deuda regularizado, cuyo reconocimiento por la tarifa depende de la realidad económica de cada cooperativa; y las inversiones en redes dejadas en suspenso durante el congelamiento, que ha afectado la calidad de servicio, sobre todo en zonas rurales aisladas", graficó Otero.

Alternativas de solución

Durante la reunión se conversaron diversas alternativas de solución, centrándose en los aportes que el IPAC podría hacer para encontrar una solución dentro del ámbito de su competencia. También se discutió, dijo Otero, "la falta de distribución a las provincias de los fondos nacionales provenientes del impuesto al capital de las cooperativas (ley 23.427)". Y el titular del FICE agregó que la Nación "no habría aplicado a la promoción alrededor de $ 84.000 millones de pesos de los fondos aportados por el sector a través del impuesto".

Además, los cooperativistas manifestaron la preocupación que existe por el vencimiento, en agosto de 2027, de la Ley 23.427 (Fondo de Educación y Promoción Cooperativa) lo que requerirá un fuerte trabajo legislativo y apoyo de los gobernadores para su prórroga.