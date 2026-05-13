Reforma Laboral: cuál es la primera paritaria que se homologó

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El acuerdo fija las remuneraciones mínimas para el personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario instituido por la Ley N° 26.727, así como para distintas actividades específicas alcanzadas por el convenio.

Se trata de un hecho histórico para la actividad, ya que es la primera vez que la negociación salarial del sector rural se formaliza mediante el régimen previsto por la Ley N° 14.250, con homologación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Hasta la entrada en vigencia de la nueva normativa, las remuneraciones mínimas del sector eran determinadas mediante resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). Con la reforma introducida por la Ley N° 27.802, las condiciones salariales pasan a acordarse entre las representaciones sindicales y empleadoras conforme al régimen de negociación colectiva vigente.

La homologación de este acuerdo representa un avance en materia de institucionalidad laboral, fortaleciendo el diálogo social y otorgando mayor previsibilidad y seguridad jurídica tanto para los trabajadores como para los empleadores del sector rural”.