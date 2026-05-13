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Reforma Laboral: cuál es la primera paritaria que se homologó

Se trata del acuerdo salarial de un peón rural que quedó formalizado a través del régimen de la ley N.º 14.250, según lo informó el Ministerio de Capital Humano.

El Ministerio de Capital Humano destacó este miércoles que “se homologó la primera paritaria del peón rural formalizada bajo el régimen general de negociación colectiva”, establecido por la Ley N.º 14.250, contemplada en llamada Reforma Laboral.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello calificó la novedad de “hito histórico en materia laboral”. Lo hizo a través de una publicación en la red social X, donde además marcó que es “un paso clave en la actualización del sistema de negociación colectiva, con reglas más modernas, ágiles y transparentes para el mundo del trabajo”.

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El comunicado de Capital Humano

“El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que, en el marco de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, que modificó el Régimen de Negociación del Trabajo Agrario, se homologó la primera paritaria del peón rural formalizada bajo el régimen general de negociación colectiva.

La medida se efectivizó el día de la fecha y homologó el acuerdo celebrado entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las entidades representativas del sector empleador: CONINAGRO, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Agraria Argentina (FAA).

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El acuerdo fija las remuneraciones mínimas para el personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario instituido por la Ley N° 26.727, así como para distintas actividades específicas alcanzadas por el convenio.

Se trata de un hecho histórico para la actividad, ya que es la primera vez que la negociación salarial del sector rural se formaliza mediante el régimen previsto por la Ley N° 14.250, con homologación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

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Hasta la entrada en vigencia de la nueva normativa, las remuneraciones mínimas del sector eran determinadas mediante resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). Con la reforma introducida por la Ley N° 27.802, las condiciones salariales pasan a acordarse entre las representaciones sindicales y empleadoras conforme al régimen de negociación colectiva vigente.

La homologación de este acuerdo representa un avance en materia de institucionalidad laboral, fortaleciendo el diálogo social y otorgando mayor previsibilidad y seguridad jurídica tanto para los trabajadores como para los empleadores del sector rural”.

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