Guillermo Michel defendió la unidad y pidió no "exportar" la interna del peronismo bonaerense

“En el interior se hace política de otra forma, la sociedad no está toda politizada como en Buenos Aires; por eso hay que hacer el ejercicio de entender que se puede convivir entre todos los sectores”, planteó.

Para Michel, esa convivencia resulta clave para reconstruir una alternativa política nacional. El dirigente entrerriano viene reclamando que el peronismo del interior conserve su propia identidad y pueda reorganizarse sin quedar condicionado por las disputas de la provincia de Buenos Aires.

Críticas al modelo económico

Además de referirse a la interna opositora, Michel cuestionó con dureza el programa económico implementado por el Gobierno de Javier Milei. Según su análisis, la política oficial está provocando una caída sostenida de la actividad, una pérdida del poder adquisitivo y un deterioro del consumo.

“Son 12 meses consecutivos de caídas del IVA que muestra el consumo de los argentinos”, afirmó el diputado, quien relativizó además el incremento registrado en la recaudación del Impuesto a las Ganancias.

En ese sentido, sostuvo que la mejora de ese tributo no puede interpretarse como una señal inequívoca de recuperación económica. “Subió Ganancias por una cuestión anecdótica que es cuando cambiaron los vencimientos de deuda”, explicó.

Apertura de importaciones

Michel también apuntó contra la política de apertura de importaciones y advirtió sobre sus consecuencias para la producción local y el empleo. “Vemos que va cayendo la actividad económica, los trabajadores van perdiendo poder adquisitivo y tenemos una apertura indiscriminada de importaciones que ya está afectando no solo a la tecnología, los textiles, sino también a los alimentos”, señaló.

Como ejemplo, mencionó la llegada de productos extranjeros que, según sostuvo, antes tenían una fuerte presencia de la producción nacional. “En Argentina estamos importando naranjas, pechugas de pollo y leche”, afirmó.

El diputado puso además el foco en la situación laboral de las provincias y relató el caso de una fábrica de baterías de Gualeguaychú que despidió a 100 trabajadores. “Conozco a tres. Uno tiene 50 años y los otros dos 52. ¿De qué consiguen laburo a esta edad con una economía que se está achicando?”, cuestionó.

Un “superávit ficticio”

Finalmente, Michel rechazó la política de equilibrio fiscal que reivindica la administración de Milei y puso en duda la sustentabilidad del superávit que exhibe el Gobierno.

Lo definió como “un superávit trucho y ficticio” que, según denunció, se sostiene mediante “la falta de pago a los proveedores, con una deuda flotante de 3 billones de pesos y con las rutas del país destruidas”.

El dirigente entrerriano cerró con una dura advertencia sobre las consecuencias que podría generar el actual rumbo económico. Según Michel, la Argentina se encamina hacia una “economía peruanizada”, caracterizada por “la mitad de la clase media a punto de desaparecer y un modelo sin industria nacional”.