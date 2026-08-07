Luis Caputo le bajó el tono al conflicto con la UIA

El Ministro de Economía negó haber tratado de "tarados" a los industriales. El Indec informó que creció la actividad fabril 2% durante junio.
El ministro de Economía Luis Caputo aseguró que nunca tuvo intención de criticar a los industriales en sus declaraciones de la última semana. La nueva expresión del titular del Palacio de Hacienda surgió luego de la respuesta de Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).
Durante una exposición que realizó esta semana, Caputo había dicho: “Para todos los tarados que hablan de la industria, entre 2011 y 2023 cayó 10% a pesar de los subsidios”.
Mientras que Rappallini pidió respeto y afirmó que el sector busca competir en igualdad de condiciones y reclamó una mayor valoración para los empresarios que invierten, innovan y exportan desde la Argentina.
“Jamás dije tarados a los industriales, sino a los que defienden el modelo anterior que lo único que hizo crecer fue el déficit, y con ello, la inflación y la pobreza”, escribió Caputo en su cuenta de X este viernes, luego de citar un posteo más extenso de su viceministro, José Luis Daza.
El economista chileno había escrito que, entre 2012 y 2023, la Argentina había intentado “ayudar” a la industria a cambio de castigar a toda la economía, especialmente al campo y a los consumidores. El resultado, según Daza, fue una caída del 9,6% en la producción industrial.
“Lo que dijo Toto no es un argumento en contra de la industria. Es un argumento en contra de quienes sostienen que ese modelo era una política pro industria. Es una verdad”, afirmó el número dos del Palacio de Hacienda.
La actividad de industria creció 2% interanual en junio de 2026 y 0,9% respecto del mes previo, según lo informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
En junio, nueve de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron subas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron subas en “Alimentos y bebidas”, 6,2%; “Sustancias y productos químicos”, 11,0%; “Industrias metálicas básicas”, 11,8%; “Madera, papel, edición e impresión”, 8,4%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 3,4%; “Productos de metal”, 3,6%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 3,4%; “Otro equipo de transporte”, 7,2%; y “Productos de tabaco”, 0,4%.
Por otra parte, se observaron caídas en “Maquinaria y equipo”, 16,8%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 25,3%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 8,4%; “Productos minerales no metálicos”, 7,2%; “Productos textiles”, 15,9%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 3,5%; y “Productos de caucho y plástico”, 2,9%.
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