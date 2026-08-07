Luis Caputo le bajó el tono al conflicto con la UIA

El economista chileno había escrito que, entre 2012 y 2023, la Argentina había intentado “ayudar” a la industria a cambio de castigar a toda la economía, especialmente al campo y a los consumidores. El resultado, según Daza, fue una caída del 9,6% en la producción industrial.

“Lo que dijo Toto no es un argumento en contra de la industria. Es un argumento en contra de quienes sostienen que ese modelo era una política pro industria. Es una verdad”, afirmó el número dos del Palacio de Hacienda.

Subió la actividad de la industria

La actividad de industria creció 2% interanual en junio de 2026 y 0,9% respecto del mes previo, según lo informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

En junio, nueve de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron subas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron subas en “Alimentos y bebidas”, 6,2%; “Sustancias y productos químicos”, 11,0%; “Industrias metálicas básicas”, 11,8%; “Madera, papel, edición e impresión”, 8,4%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 3,4%; “Productos de metal”, 3,6%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 3,4%; “Otro equipo de transporte”, 7,2%; y “Productos de tabaco”, 0,4%.

Por otra parte, se observaron caídas en “Maquinaria y equipo”, 16,8%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 25,3%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 8,4%; “Productos minerales no metálicos”, 7,2%; “Productos textiles”, 15,9%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 3,5%; y “Productos de caucho y plástico”, 2,9%.