"Histórico": el Gobierno festejó la sanción de la reforma laboral

El presidente Javier Milei, sus ministros y referentes de La Libertad Avanza celebraron la aprobación de la norma por ambas cámaras del Congreso. Coincidieron en definirla como un paso hacia la "modernización" del empleo.
El presidente Javier Milei celebró la sanción de la reforma laboral y calificó este avance como "histórico" . “Tenemos modernización laboral. ¡VLLC!”, escribió en la red social X luego de la votación en el Senado. Días antes, cuando la iniciativa obtuvo media sanción en Diputados, también había festejado: “Argentina será grande nuevamente”.
Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se expresaron en la misma línea. Santilli sostuvo que, pese a los intentos por frenar el debate, la reforma avanzó y atribuyó el resultado al liderazgo presidencial. Adorni, en tanto, habló de “tres reformas estructurales en 48 horas” y celebró el resultado con un mensaje breve: “A pura historia”.
Desde el oficialismo también se pronunció la senadora Patricia Bullrich, que había prometido que el proyecto se convertiría en ley y acompañó el festejo tras la sanción definitiva. El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó que la norma marca “el fin de un sistema que empujó a millones a la informalidad” y agradeció el respaldo de los bloques aliados.
El presidente del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni, escribió en X: “Tenemos modernización laboral”, y aseguró que la ley “le da una respuesta a los millones de argentinos que hoy están en la informalidad”. En el mismo tono, el diputado Damián Arabia compartió un video del momento posterior a la votación y destacó la “media sanción en general”, junto a imágenes de los festejos en los palcos.
Entre los aliados, el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, calificó la aprobación como “un paso fundamental para que vuelva a crecer el empleo privado”, mientras que desde la cuenta oficial del bloque PRO remarcaron que acompañaron “con convicción” y celebraron la eliminación del artículo vinculado a licencias médicas.
En la Cámara baja, la reforma había sido aprobada por 135 votos a favor y 115 en contra, sin abstenciones, tras una sesión que se extendió hasta la madrugada y que incluyó modificaciones que obligaron a su regreso al Senado. En la Cámara alta, finalmente fue convertida en ley con 42 votos afirmativos y 28 negativos.
En paralelo, el Congreso también sancionó la baja de la edad de imputabilidad, que establece un régimen penal juvenil para adolescentes de 14 a 18 años. Con estas normas aprobadas durante el período de extraordinarias, el Gobierno llega a la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo con respaldo legislativo, en un escenario de fuerte polarización política.
comentar