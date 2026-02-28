"Histórico": el Gobierno festejó la sanción de la reforma laboral

Embed HISTÓRICO.

Tenemos modernización laboral.

VLLC! — Javier Milei (@JMilei) February 28, 2026

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se expresaron en la misma línea. Santilli sostuvo que, pese a los intentos por frenar el debate, la reforma avanzó y atribuyó el resultado al liderazgo presidencial. Adorni, en tanto, habló de “tres reformas estructurales en 48 horas” y celebró el resultado con un mensaje breve: “A pura historia”.

Embed Entre muchas otras cuestiones, este es el resumen de la semana en nuestra querida Argentina:



- Se sancionaron la Ley de Modernización Laboral y el Régimen Penal Juvenil



- Tras la aprobación del Acuerdo Mercosur-Unión Europea en el Congreso, Argentina solicitó formalmente la… — Manuel Adorni (@madorni) February 28, 2026

Desde el oficialismo también se pronunció la senadora Patricia Bullrich, que había prometido que el proyecto se convertiría en ley y acompañó el festejo tras la sanción definitiva. El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó que la norma marca “el fin de un sistema que empujó a millones a la informalidad” y agradeció el respaldo de los bloques aliados.

El presidente del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni, escribió en X: “Tenemos modernización laboral”, y aseguró que la ley “le da una respuesta a los millones de argentinos que hoy están en la informalidad”. En el mismo tono, el diputado Damián Arabia compartió un video del momento posterior a la votación y destacó la “media sanción en general”, junto a imágenes de los festejos en los palcos.

Entre los aliados, el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, calificó la aprobación como “un paso fundamental para que vuelva a crecer el empleo privado”, mientras que desde la cuenta oficial del bloque PRO remarcaron que acompañaron “con convicción” y celebraron la eliminación del artículo vinculado a licencias médicas.

Embed ES LEY



El nuevo Régimen Penal Juvenil con baja de imputabilidad a 14 años ya fue aprobado en el Senado.

Después de años de bloqueo y excusas, hoy hay RESPONSABILIDAD y justicia para las víctimas. — Cristian Ritondo (@cristianritondo) February 27, 2026

En la Cámara baja, la reforma había sido aprobada por 135 votos a favor y 115 en contra, sin abstenciones, tras una sesión que se extendió hasta la madrugada y que incluyó modificaciones que obligaron a su regreso al Senado. En la Cámara alta, finalmente fue convertida en ley con 42 votos afirmativos y 28 negativos.

En paralelo, el Congreso también sancionó la baja de la edad de imputabilidad, que establece un régimen penal juvenil para adolescentes de 14 a 18 años. Con estas normas aprobadas durante el período de extraordinarias, el Gobierno llega a la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo con respaldo legislativo, en un escenario de fuerte polarización política.