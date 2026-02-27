El Senado aprobó la reforma de la ley Penal Juvenil

La iniciativa fue aprobada por 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención. De esta manera sancionó con fuerza de Ley el proyecto que había sido aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados.

La Cámara de Sendores aprobó esta la tarde la Reforma de la ley Penal juvenil que establece la aplicación de penas de reclusión a adolescentes de entre 14 y 18 años cuando sean imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales, vigentes o futuras.

El régimen, que baja de 16 a 14 la edad de imputabilidad, prevé que las penas privativas de libertad puedan cumplirse en el domicilio, en institutos abiertos, en institutos especializados de detención o en sectores separados dentro de establecimientos penitenciarios. El plazo máximo de prisión se estableció en 15 años.

La titular de la banca de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich dijo que el objetivo de esta norma “es proteger al ciudadano, algo que se había cambiado por cuál era el lugar que tenía el delincuente en la sociedad, y el lugar que debe tener es según el delito que comete”.

Destacó que a partir de esta norma los padres de quienes cometan delitos “van a ser civilmente responsable de lo que hagan sus hijos. Es algo fundamental para que los padres no sean adolescentes como sus hijos, algo que está generando un problema enorme en las familias de todos los sectores sociales”.

Además, establece que “las victimas tendrán derecho a la reparación (económica), asesoramiento de abogados, que antes se lo tenían que pagar ellos, y crea la figura del supervisor, para quien cumpla la condena, luego no tome venganza” contra quienes fueron sus víctimas.

Bullrich cargó contra el kirchnerismo al afirmar que “antes hablar de la victima parecía algo reaccionario, pero ese modelo se agotó. Nosotros venimos a plantear algo que es moral, y jurídicamente distinto”.

Por su parte el Senador Martín Soria (PJ Rio Negro) cuestionó la ley en general, y apuntó a que con ese dinero "no se logra construir ni una cárcel"

Más allá de las ponencias, la iniciativa, además de fijar en 14 años la edad mínima de punibilidad, establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes. No obstante, introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva: solo podrá aplicarse en delitos graves, con escalas penales de diez años o más.

image

Para el resto de los casos se prevén sanciones alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o medidas de reparación del daño. El dictamen reafirma garantías procesales y define la privación de la libertad como última ratio. Además, establece estándares específicos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso a educación, salud y programas de resocialización.

El proyecto dispone que el nuevo régimen entre en vigencia seis meses después de reglamentarse. Será el plazo que tendrían el sistema penitenciario federal y de las provincias para ajustar las instalaciones carcelarias.

Además, la iniciativa prevé una primera asignación presupuestaria de $23.000 millones y el establecimiento de acuerdos entre las provincias y la Nación para conseguir financiamiento para llevar adelante esta iniciativa.