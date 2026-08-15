Consulta el horóscopo chino del domingo 16 de agosto

Gallo (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 El orden mental mejora tu rendimiento. Planificar te permite avanzar con seguridad. Hoy organizar es clave. Números de la Suerte: 10, 13, 29

Perro (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad se demuestra con acciones concretas. Elegís sostener lo importante. Esto fortalece vínculos. Números de la Suerte: 11, 14, 30

Cerdo (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 El bienestar emocional toma protagonismo. Dedicarte tiempo mejora tu equilibrio. Bajar el ritmo te beneficia. Números de la Suerte: 12, 15, 31

Rata (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para ver el panorama completo antes de actuar. Algo que parecía urgente puede resolverse con un cambio de enfoque. Pensar con calma te beneficia. Números de la Suerte: 1, 18, 30

Búfalo (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La estabilidad que venís construyendo se fortalece. Mantener tu ritmo constante te permite avanzar. Lo sostenido se consolida. Números de la Suerte: 2, 20, 31

Tigre (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La energía te impulsa a actuar con determinación. Canalizarla hacia metas claras mejora tu rendimiento. Evitar impulsividad es clave. Números de la Suerte: 3, 21, 32

Conejo (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La calma emocional te permite mantener claridad mental. Elegir bien tus prioridades mejora tu día. La armonía es tu aliada. Números de la Suerte: 4, 22, 33

Dragón (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu presencia genera impacto positivo. Hoy podés tomar iniciativa. La confianza te posiciona mejor. Números de la Suerte: 5, 23, 34

Serpiente (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición te permite anticiparte. Escuchar tu percepción mejora decisiones. Hoy la observación es clave. Números de la Suerte: 6, 24, 35