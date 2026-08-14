Consulta el horóscopo chino del sábado 15 de agosto

Consultá todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en este día.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26: El movimiento te abre oportunidades. La acción destraba lo pendiente. Evitar la quietud es clave.
Números de la Suerte: 7, 10, 26
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27: La empatía te conecta con los demás. Comprendés mejor tu entorno. Hoy tu sensibilidad suma.
Números de la Suerte: 8, 11, 27
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: Tu creatividad te permite resolver situaciones complejas. La innovación te da ventaja. Confiar en tus ideas te beneficia.
Números de la Suerte: 9, 12, 28
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: El orden mental mejora tu rendimiento. Planificar te da mayor control. Hoy organizar es clave.
Números de la Suerte: 10, 13, 29
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: La honestidad fortalece vínculos importantes. Actuar con coherencia te posiciona mejor. Hoy sostenés lo importante.
Números de la Suerte: 11, 14, 30
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: El bienestar aparece cuando bajás la exigencia. Permitirte descansar mejora tu energía. Buscar equilibrio te beneficia.
Números de la Suerte: 12, 15, 31
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: Hoy es un día para reorganizar tu energía y evitar dispersarte. Analizar con calma te permite tomar mejores decisiones. Actuar con estrategia mejora resultados.
Números de la Suerte: 1, 17, 29
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: La constancia vuelve a darte estabilidad frente a cambios. Mantener tu ritmo te permite consolidar avances importantes. Lo sostenido se fortalece.
Números de la Suerte: 2, 19, 31
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: La energía está presente y te impulsa a actuar. Canalizarla hacia objetivos claros mejora tu rendimiento. Evitar impulsividad te beneficia.
Números de la Suerte: 3, 20, 32
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: La calma emocional te permite ver con claridad. Elegir bien tus prioridades evita desgaste. Hoy la armonía te favorece.
Números de la Suerte: 4, 21, 33
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Tu liderazgo se hace más evidente. Hoy podés influir positivamente. Actuar con confianza te posiciona mejor.
Números de la Suerte: 5, 22, 34
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: La observación te da ventaja estratégica. Detectás detalles importantes. Escuchar tu intuición mejora decisiones.
Números de la Suerte: 6, 23, 35
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