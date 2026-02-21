Consultá el horóscopo del domingo 22 de febrero

ARIES (Marzo 21-Abril 20): La impaciencia hoy puede jugar en contra si no la canalizás. Mover el cuerpo ayuda a bajar revolución. Números: 2, 7, 24.

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Necesitás seguridad concreta: números claros, agendas claras, gente clara. Hacer cuentas y ordenar te tranquiliza. Números: 4, 11, 29.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mente hiperactiva. Escribí ideas, organizá pensamientos, no los dejes todos girando en la cabeza. Números: 6, 10, 23.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Sensibilidad a flor de piel. Poner límites suaves pero firmes te protege emocionalmente. Números: 3, 15, 30.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tenés chances de brillar, pero también de irritarte con egos ajenos. Elegí tus batallas. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Tu foco en detalles hoy es clave. Revisar errores antes de que salgan a la luz te salva de dolores de cabeza. Números: 5, 16, 31.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Un vínculo cercano pide honestidad. Decir la verdad con cuidado equilibra mejor que callar. Números: 8, 13, 33.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición fuerte en temas de confianza y lealtad. Percibís quién está y quién no realmente. Números: 9, 18, 32.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Te moves entre ganas de libertad y deberes. Encontrar un punto medio evita frustración. Números: 7, 12, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): El trabajo rinde, pero el cuerpo pide pausa. Programar descanso es parte de la productividad. Números: 10, 20, 35.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tus ideas disruptivas pueden mejorar algo para muchos. Compartirlas con la gente adecuada es clave. Números: 11, 19, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día de alta conexión espiritual, creativa y emocional. Un momento de silencio vale oro. Números: 4, 17, 36.