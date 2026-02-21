Consultá el horóscopo del domingo 22 de febrero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): La impaciencia hoy puede jugar en contra si no la canalizás. Mover el cuerpo ayuda a bajar revolución. Números: 2, 7, 24.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Necesitás seguridad concreta: números claros, agendas claras, gente clara. Hacer cuentas y ordenar te tranquiliza. Números: 4, 11, 29.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mente hiperactiva. Escribí ideas, organizá pensamientos, no los dejes todos girando en la cabeza. Números: 6, 10, 23.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Sensibilidad a flor de piel. Poner límites suaves pero firmes te protege emocionalmente. Números: 3, 15, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tenés chances de brillar, pero también de irritarte con egos ajenos. Elegí tus batallas. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Tu foco en detalles hoy es clave. Revisar errores antes de que salgan a la luz te salva de dolores de cabeza. Números: 5, 16, 31.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Un vínculo cercano pide honestidad. Decir la verdad con cuidado equilibra mejor que callar. Números: 8, 13, 33.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición fuerte en temas de confianza y lealtad. Percibís quién está y quién no realmente. Números: 9, 18, 32.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Te moves entre ganas de libertad y deberes. Encontrar un punto medio evita frustración. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): El trabajo rinde, pero el cuerpo pide pausa. Programar descanso es parte de la productividad. Números: 10, 20, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tus ideas disruptivas pueden mejorar algo para muchos. Compartirlas con la gente adecuada es clave. Números: 11, 19, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día de alta conexión espiritual, creativa y emocional. Un momento de silencio vale oro. Números: 4, 17, 36.
