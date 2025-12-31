Consultá el horóscopo chino del jueves 1 de enero

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Reflexionás sobre tus metas y te alineás con lo esencial. Ideal para planificar en silencio. Números de la Suerte: 5, 16, 30

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Empezás el año con energía expansiva. El movimiento será clave para liberar tensiones. Números de la Suerte: 7, 18, 31

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La empatía que das vuelve multiplicada. Un clima de ternura te rodea. Números de la Suerte: 2, 10, 25

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 La inspiración te acompaña. Anotá tus ideas porque pueden transformarse en proyectos. Números de la Suerte: 8, 19, 29

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 La organización marca tu norte. Hoy ordenar te abre caminos. Números de la Suerte: 1, 12, 27

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Reforzás lazos afectivos con sinceridad. La honestidad potencia tus vínculos. Números de la Suerte: 6, 14, 32

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Te levantás con alegría y deseo de compartir. Tu energía ilumina a otros. Números de la Suerte: 3, 11, 24

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Un día para ordenar tus pensamientos y abrir espacio a lo nuevo. Conectar con tu curiosidad será la llave para iniciar el año con fuerza. Números de la Suerte: 4, 17, 28

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Arrancás firme y con claridad. La constancia será tu mejor aliada para marcar el rumbo del mes. Números de la Suerte: 6, 20, 34

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Empieza el año con un impulso creativo. Aprovechá ese fuego interno para encarar proyectos pendientes. Números de la Suerte: 1, 15, 39

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La sensibilidad te guía hacia decisiones más armónicas. Un inicio suave pero lleno de intuiciones. Números de la Suerte: 3, 14, 26

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Te levantás con fuerza y carisma. Hoy podés atraer oportunidades mostrando tu liderazgo natural. Números de la Suerte: 9, 21, 33