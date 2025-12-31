Consultá el horóscopo chino del jueves 1 de enero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Reflexionás sobre tus metas y te alineás con lo esencial. Ideal para planificar en silencio. Números de la Suerte: 5, 16, 30
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Empezás el año con energía expansiva. El movimiento será clave para liberar tensiones. Números de la Suerte: 7, 18, 31
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La empatía que das vuelve multiplicada. Un clima de ternura te rodea. Números de la Suerte: 2, 10, 25
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 La inspiración te acompaña. Anotá tus ideas porque pueden transformarse en proyectos. Números de la Suerte: 8, 19, 29
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 La organización marca tu norte. Hoy ordenar te abre caminos. Números de la Suerte: 1, 12, 27
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Reforzás lazos afectivos con sinceridad. La honestidad potencia tus vínculos. Números de la Suerte: 6, 14, 32
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Te levantás con alegría y deseo de compartir. Tu energía ilumina a otros. Números de la Suerte: 3, 11, 24
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Un día para ordenar tus pensamientos y abrir espacio a lo nuevo. Conectar con tu curiosidad será la llave para iniciar el año con fuerza. Números de la Suerte: 4, 17, 28
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Arrancás firme y con claridad. La constancia será tu mejor aliada para marcar el rumbo del mes. Números de la Suerte: 6, 20, 34
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Empieza el año con un impulso creativo. Aprovechá ese fuego interno para encarar proyectos pendientes. Números de la Suerte: 1, 15, 39
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La sensibilidad te guía hacia decisiones más armónicas. Un inicio suave pero lleno de intuiciones. Números de la Suerte: 3, 14, 26
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Te levantás con fuerza y carisma. Hoy podés atraer oportunidades mostrando tu liderazgo natural. Números de la Suerte: 9, 21, 33
comentar