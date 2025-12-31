Consultá el horóscopo del jueves 1 de enero

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Hoy el año se abre con energía fresca y una sensación de impulso. Aprovechá las primeras horas del día para definir tus intenciones y avanzar sin miedo. Números: 1, 10, 27

TAURO (Abril 21-Mayo 20): La calma te guía hacia decisiones firmes. Es un día ideal para organizar tus metas con claridad y serenidad. Números: 4, 15, 22

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): La comunicación fluye con facilidad. Prestá atención a mensajes inesperados que pueden abrir puertas nuevas. Números: 6, 18, 33

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Tu intuición se despierta y te marca un camino seguro. Escuchá tus emociones sin miedo. Números: 7, 19, 24

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu brillo atrae oportunidades. Hoy liderás y marcás dirección. Números: 3, 14, 29

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): La organización te favorece. Ordená prioridades para iniciar bien el año. Números: 5, 11, 20

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): El equilibrio será fundamental. Buscá armonía en vínculos y evitá tensiones. Números: 2, 8, 30

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Una revelación interna te ayuda a cerrar un ciclo. Energía profunda y transformadora. Números: 9, 16, 28

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La aventura llama. Proyectá viajes, estudios o metas amplias. Números: 12, 21, 34

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Tus metas se solidifican. Día ideal para planificar con claridad. Números: 13, 26, 35

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): La creatividad te despierta. Permitite innovar. Números: 17, 23, 36

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Sensibilidad activa. Prestá atención a señales y corazonadas. Números: 25, 31, 37