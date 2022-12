Consulta el horóscopo chino del jueves 22 de diciembre

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10/22

Recuerda visitar de vez en cuando a familiares y afectos mayores, porque puede ser que te arrepientas de no hacerlo ahora.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11

Es un buen día para ti y tus aficiones, aprovecha para dedicarte tiempo. Eso sí, ten sumo cuidado a la hora de prestar dinero a otras personas.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12

Tendrás un problema que deberás aprender con la mayor rapidez posible, céntrate en eso y lo sacarás rápidamente adelante.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13

Es probable que tu relación de pareja no marche como pensabas; intenta volver a mirar a esa persona como los primeros días y arreglar las cosas como es debido.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14

Ten un poco más de conciencia con el dinero que gastas. En el terreno laboral si estás buscando trabajo tienes una buena oportunidad cerca, pero estás buscando en el lugar equivocado.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15

En el amor debes de preocuparte un poco más por la persona que estás conociendo, está notando que empiezas a perder el interés aunque no sea del todo cierto.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16

Es un buen día para las salidas con amistades, no rechaces los planes. En la economía no te dejes convencer para hacer algo que en realidad no quieres.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17

En el terreno laboral no te salgas del camino de lo que has aprendido, puede que intentes buscar una nueva manera pero no llegas hoy esté del todo bien.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18

En el amor no estés siempre pensando en esa persona que te gusta sin hacer ningún movimiento, necesitarás tomar cartas sobre el asunto.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19

Estás prestando poca atención a la gente tu alrededor, hay alguien cercano que necesita ayuda y no está siendo tú el que esté a su lado.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20

En el terreno laboral tal vez necesites hacer varias cosas por los demás aunque te quite un poco de tu tiempo para tus tareas.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21

En el amor tu pareja te dará una gran lección sobre el amor y un consejo que debes mantener para un futuro.