Consulta el horóscopo chino del jueves 9 de abril

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden mental. Claridad para tomar decisiones. Números de la Suerte: 11, 22, 34.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad. Refuerzo de vínculos importantes. Números de la Suerte: 12, 23, 36.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Relajación. Necesidad de bajar el ritmo. Números de la Suerte: 6, 15, 26.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Visión clara. Entendés el panorama completo antes de actuar. Números de la Suerte: 4, 12, 24.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Paso firme. Avanzás sin apuro pero sin pausa. Números de la Suerte: 2, 18, 29.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Acción directa. No dudás en ir por lo que querés. Números de la Suerte: 1, 7, 26.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Búsqueda de calma. Priorizás tu bienestar emocional. Números de la Suerte: 6, 14, 27.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Liderazgo natural. Te destacás sin necesidad de imponerte. Números de la Suerte: 8, 20, 33.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Estrategia silenciosa. Elegís bien cuándo actuar. Números de la Suerte: 9, 17, 30.