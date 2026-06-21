Consulta el horóscopo chino del lunes 22 de junio

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17/29 El orden mental mejora tu rendimiento. Planificar te da mayor control. Hoy organizar es clave. Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18/30 La honestidad fortalece vínculos importantes. Actuar con coherencia te posiciona mejor. Hoy sostenés lo importante. Números de la Suerte: 11, 14, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19/31 El bienestar aparece cuando bajás la exigencia. Permitirte descansar mejora tu energía. Buscar equilibrio te beneficia. Números de la Suerte: 12, 15, 31

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/08/20/32 Hoy es un día para tomar decisiones con mayor objetividad. Evaluar con calma te permite evitar errores y avanzar con claridad. Mantener el foco es clave. Números de la Suerte: 1, 18, 30

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21/33 La estabilidad que venís construyendo se fortalece. Mantener tu ritmo constante te permite avanzar sin sobresaltos. Lo sostenido toma forma. Números de la Suerte: 2, 20, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10/22/34 La energía te impulsa a actuar con firmeza. Canalizarla hacia objetivos concretos mejora tu rendimiento. Evitar impulsividad te beneficia. Números de la Suerte: 3, 21, 32

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11/23/35 La armonía emocional te permite mantener claridad mental. Evitar conflictos innecesarios mejora tu día. La calma es tu aliada. Números de la Suerte: 4, 22, 33

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12/24/36 Tu liderazgo se hace más evidente. Hoy podés influir positivamente en otros. Actuar con confianza te posiciona mejor. Números de la Suerte: 5, 23, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/2013/25/37 La observación te da ventaja estratégica. Detectás detalles importantes antes que otros. Escuchar tu intuición mejora decisiones. Números de la Suerte: 6, 24, 35