Máximo Kirchner recalentó la interna del PJ

HLSUMO3XcAANlk6

“Los que todos los días hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a verla a San José 1111 para ver cómo está”, lanzó, en una referencia interpretada dentro del espacio como una crítica a sectores del peronismo bonaerense que buscan construir una alternativa con mayor autonomía.

Quieren votar a Cristina y no pueden

El legislador sostuvo además que “hay millones de argentinos que quieren votar a Cristina y no pueden” y afirmó que parte de la discusión interna del partido pasa por definir si el peronismo mantiene la identidad asociada al liderazgo de la expresidenta o busca una nueva etapa.

“El problema es que hay dirigentes que ven al peronismo como un vehículo de acceso al poder y no como una doctrina que pone al pueblo de pie”, señaló. En esa línea, cuestionó a quienes, según su mirada, comenzaron a poner en duda la conducción de Cristina una vez que quedó detenida.

maximo5

“Cuando estaba libre y se presentó a elecciones, nadie asomó la cabeza”, sostuvo.

Más cuestiones internas

Máximo también apuntó contra quienes dentro del espacio plantean que la figura de Cristina puede representar una dificultad electoral. “Si alguno piensa que esa mujer que le dio ocho años a la Argentina desde la presidencia resta votos, quisiera que me expliquen si vamos a juntar votos siendo empleados de las mineras y petroleras en el Congreso nacional argentino”, afirmó.

Otro tramo de su discurso estuvo dirigido a los gobernadores peronistas que mantienen acuerdos con el Gobierno nacional. Sin mencionarlo como eje principal, cuestionó a mandatarios como Raúl Jalil, de Catamarca, por acompañar iniciativas impulsadas por la gestión de Javier Milei.

Maximo4

“No sostienen ni una unidad básica, no marchan ni organizan ninguna jornada solidaria”, criticó.

El diputado reivindicó además las decisiones tomadas por Cristina durante sus gobiernos, entre ellas la recuperación del sistema previsional, AySA e YPF, y la defensa de la política energética vinculada a Vaca Muerta. “Sabía cuál era su destino y aun así no la pudieron doblegar”, expresó.

Una unidad con objetivos claros

Sin embargo, también habló de la necesidad de reconstruir la unidad del peronismo, aunque advirtió que debe ser una unidad con objetivos claros. “No sea que lleguemos otra vez al gobierno y alguien se coma los mocos y vayamos todo para atrás, terminando con un presidente aún peor que el actual”, sostuvo.

En otro mensaje dirigido a la discusión interna, afirmó: “Queremos tener una candidata y no candidatos por default”, una frase que volvió a ser interpretada como una referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a los sectores que buscan disputar la conducción del espacio.

El acto comenzó con la proyección de videos de apoyo a Cristina Kirchner y continuó con cánticos, banderas y consignas como “Vamos a volver”, además de la entonación del himno nacional y el aria Aurora. Luego del discurso, parte de la militancia se movilizó hacia San José 1111 para expresar su respaldo a la expresidenta.

Entre los presentes estuvieron intendentes bonaerenses como Federico Otermín, Mariel Fernández, Fernando Espinoza, Leonardo Nardini, Mayra Mendoza, Julio Zamora y Julián Álvarez, además de dirigentes nacionales como Juan Grabois, Jorge Capitanich, Guillermo Moreno y Martín Sabbatella.