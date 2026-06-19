Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

En el tercer fin de semana de junio y con el Mundial terminando la primera rueda, la Chiqui y su nieta serán las anfitrionas de las más tradicionales comidas de la televisión argentina.
Este sábado 20 de junio, en el Día de la Bandera, a las 21:30 por El Trece, la legendaria actriz y conductora Mirtha Legrand -que el 3 de junio cumplió cumplió 58 años con sus comidas al aire- llevará a cabo un nuevo programa con cuatro invitados muy especiales vinculados al mundo del teatro, la música y el entretenimiento.
La Chiqui recibirá en su #mesaza a Guido Kazka -conductor y productor de "Es mi sueño" por El Trece-, la actriz Soledad Villamil -una de las protagonistas de la obra "Las Hijas" en el Paseo La Plaza-, el cantante y compositor del grupo Truf, Joaquín Levinton -jurado del programa "Es mi Sueño- y la actriz y conductora Claudia Fontán -columnista del programa radial "No está todo dicho" por FM100-.
El domingo 21 de junio, desde las 13:45, también por El Trece será el turno de Juana Viale quien volverá a ponerse al frente de una nueva edición de “Almorzando con Juana” con una mesa integrada por figuras vinculadas al espectáculo, el teatro y el entretenimiento.
Por el mundo de las artes escénicas dirán presente Esteban Lamothe -uno de los portagonistas de la versión teatral de "Secreto en la Momntaña"-, el querido actor Roly Serrano -que se encuentra en plena recuperación tras el accidente automovilístico que sufrió en marzo de 2024- , la actriz y dramaturga María Marull -una de las protagonistas de "Lo que el río hace" en el Teatro Astros-, la Dra Virginia Busnelli -especialista en nutrición- y el ilusionista y mentalista Agustín Canolik.
Con sus 99 años, Mirtha Legrand, la máxima diva y leyenda de la televisión argentina, y su nieta Juana Viale encabezan las icónicas e históricas “mesazas” de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana.
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