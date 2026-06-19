Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

Por el mundo de las artes escénicas dirán presente Esteban Lamothe -uno de los portagonistas de la versión teatral de "Secreto en la Momntaña"-, el querido actor Roly Serrano -que se encuentra en plena recuperación tras el accidente automovilístico que sufrió en marzo de 2024- , la actriz y dramaturga María Marull -una de las protagonistas de "Lo que el río hace" en el Teatro Astros-, la Dra Virginia Busnelli -especialista en nutrición- y el ilusionista y mentalista Agustín Canolik.