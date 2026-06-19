Vuelve el tren expreso del Sarmiento: une Once y Moreno en 1 hora y 21 minutos por $2.600

El servicio diferencial funcionará tres días por semana y tendrá solo una parada intermedia en Haedo. Las formaciones cuentan con asientos reclinables, aire acondicionado, baños y servicio de kiosco.
El regreso del servicio diferencial de la línea Sarmiento suma una nueva alternativa de viaje para los pasajeros que se trasladan entre la Ciudad de Buenos Aires y el oeste del conurbano. El tren expreso une Once y Moreno con menos paradas, un recorrido más rápido y mayores comodidades a bordo
Impulsado por Trenes Argentinos, el servicio utiliza formaciones de larga distancia similares a las que realizan el trayecto hacia Bragado. A diferencia del tren común, realiza una única parada intermedia en Haedo, lo que permite completar el recorrido en aproximadamente 1 hora y 21 minutos.
El tren funcionará los lunes, miércoles y viernes, con una salida por la mañana desde Moreno hacia Once y un servicio de regreso por la tarde hacia el oeste. Esta modalidad busca mejorar la conectividad en uno de los corredores ferroviarios más utilizados del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Entre sus principales prestaciones se destacan los asientos reclinables, aire acondicionado, sanitarios a bordo y servicio de kiosco, características poco habituales en los servicios urbanos.
El pasaje tiene un valor de $2.600 por tramo y debe comprarse de manera anticipada a través de los canales oficiales o en las boleterías habilitadas, ya que no se comercializa dentro de la formación.