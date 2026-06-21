La CGT y las dos CTA definen nuevas protestas contra el gobierno de Javier Milei

“No es siempre la herramienta del paro, sino también la posibilidad de acompañar los reclamos de empresas que cierran, sumarnos a los reclamos de jubilados y discapacitados y construir esa protesta nacional. Ningún paro se construye de un día para otro, más allá del mal humor social”, analizó Sola en declaraciones radiales.

Por su parte, Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, hizo un balance del encuentro: "Nos reunimos en la CGT a debatir iniciativas conjuntas porque es necesario avanzar en la construcción de un plan de acción unificado para seguir enfrentando las políticas de ajuste y miseria planificada del gobierno de Milei".

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Los dirigentes sindicales coincidieron en que la unidad "es una herramienta fundamental para enfrentar los desafíos actuales" y remarcaron que "continuarán con estos encuentros periódicos" para definir una agenda común "de reivindicaciones y medidas de acción" que permitan poner "defender los intereses de la clase trabajadora".

Ahora, el consejo directivo de la CGT tiene previsto reunirse la semana próxima y podría definirse un plan de lucha, pero con protestas escalonadas y por sectores.

*Con información de la Agencia Noticias Argentinas