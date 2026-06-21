La CGT y las dos CTA definen nuevas protestas contra el gobierno de Javier Milei

Los principales dirigentes de las tres centrales gremiales mantuvieron una reunión en los últimos días. Calificaron de "grave" la situación que atraviesa la clase trabajadora y empezaron a preparar un plan de lucha.
Una marcha federal y un posterior paro general son las medidas conjuntas contra el Gobierno en las que trabajan la CGT y las dos CTA (Trabajadores y Autónoma), aún sin fechas determinadas, tras una reunión que mantuvieron esta semana los principales referentes de las tres centrales sindicales.
Después del fracaso de la estrategia judicial para frenar en los tribunales la reforma laboral de la gestión de Javier Milei y de denunciar en la reciente conferencia de la OIT en Suiza las políticas "antiobreras" que le atribuyen a la administración libertaria, la CGT comenzó a activar un plan de lucha.
En contexto, los secretarios generales que integran su triunvirato -Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello- se reunieron con sus pares de las dos CTA para sumarlos a la movida, dejando así de lado por un momento sus históricas diferencias. "Las tres partes quedaron muy satisfechas. Se trataron de dejar los matices a un costado", destacó a la Agencia Noticias Argentinas un sindicalista que participó del encuentro.
Los dirigentes gremiales calificaron de “grave” el contexto que atraviesa el país, y sobre todo la clase trabajadora, “por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, los despidos y el deterioro de las condiciones laborales”. De todas maneras, lo más importante fue la unidad que comenzaron a construir y que tiene en el horizonte, sin prisas y a la espera de que termine el Mundial, "una marcha federal y, luego, un paro general".
“No es siempre la herramienta del paro, sino también la posibilidad de acompañar los reclamos de empresas que cierran, sumarnos a los reclamos de jubilados y discapacitados y construir esa protesta nacional. Ningún paro se construye de un día para otro, más allá del mal humor social”, analizó Sola en declaraciones radiales.
Por su parte, Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, hizo un balance del encuentro: "Nos reunimos en la CGT a debatir iniciativas conjuntas porque es necesario avanzar en la construcción de un plan de acción unificado para seguir enfrentando las políticas de ajuste y miseria planificada del gobierno de Milei".
Los dirigentes sindicales coincidieron en que la unidad "es una herramienta fundamental para enfrentar los desafíos actuales" y remarcaron que "continuarán con estos encuentros periódicos" para definir una agenda común "de reivindicaciones y medidas de acción" que permitan poner "defender los intereses de la clase trabajadora".
Ahora, el consejo directivo de la CGT tiene previsto reunirse la semana próxima y podría definirse un plan de lucha, pero con protestas escalonadas y por sectores.
*Con información de la Agencia Noticias Argentinas