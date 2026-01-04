Consultá el horóscopo chino del lunes 5 de enero

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Las emociones se aclaran. Una revelación te guía hacia una mejor decisión. Números de la Suerte: 4, 12, 38

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Energía explosiva y motivadora. Podés avanzar en algo que parecía detenido. Números de la Suerte: 6, 21, 33

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Tu sensibilidad crea cercanía. Un gesto amable genera una unión profunda. Números de la Suerte: 2, 17, 27

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Día de genialidades. Brillás en lo mental y sorprendés a quienes te rodean. Números de la Suerte: 8, 14, 36

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Ordenás rutinas y ganás claridad. Hoy una corrección mejora todo. Números de la Suerte: 5, 10, 31

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La sinceridad es puente y bálsamo. Una charla sincera fortalece una relación clave. Números de la Suerte: 3, 15, 24

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Hoy disfrutás del cariño ajeno. La ternura te rodea y te sostiene. Números de la Suerte: 9, 19, 32

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Una idea brillante aparece sin buscarla. Aprovechala: puede cambiar un plan del mes. Números de la Suerte: 3, 18, 35

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La fuerza interna te impulsa a estabilizar un vínculo. Hoy actuás con madurez. Números de la Suerte: 5, 11, 29

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Te invade una energía audaz. Ideal para decisiones atrevidas y movimientos rápidos. Números de la Suerte: 7, 16, 37

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Buscás serenidad y la encontrás. Una conversación amable te reconcilia con alguien. Números de la Suerte: 1, 13, 30

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Brillás ante los demás. Hoy es día para mostrar tu talento sin miedo. Números de la Suerte: 9, 20, 28