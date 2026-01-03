Consultá el horóscopo chino del domingo 4 de enero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Día de sabiduría interna. Tu percepción será exacta frente a una duda. Números de la Suerte: 9, 20, 33
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 La aventura aparece. Un plan inesperado alegra la tarde. Números de la Suerte: 5, 14, 29
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Sensibilidad en aumento. Hoy el arte o la naturaleza te nutren profundamente. Números de la Suerte: 3, 16, 34
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Te destacás por tu inteligencia rápida. Resolvés algo que parecía complicado. Números de la Suerte: 8, 17, 30
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 La organización te evita errores. Revisá detalles antes de avanzar. Números de la Suerte: 6, 21, 32
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La nobleza te guía. Protegés a quien lo necesita y generás gratitud. Números de la Suerte: 4, 11, 27
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Hoy la dulzura domina. Disfrutás de encuentros simples que te llenan el alma. Números de la Suerte: 9, 13, 26
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy necesitás bajar un cambio. Escuchar tu cuerpo te ayudará a ordenar la mente. Números de la Suerte: 2, 10, 31
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La disciplina rinde frutos. Un pequeño avance te afirma en el camino elegido. Números de la Suerte: 4, 15, 28
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Te impulsa una fuerza emocional intensa. Usala para construir, no para discutir. Números de la Suerte: 6, 23, 35
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 El equilibrio emocional se vuelve prioridad. Hoy evitá ambientes cargados. Números de la Suerte: 1, 12, 22
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu energía crece y contagia entusiasmo. Un proyecto recibe luz verde. Números de la Suerte: 7, 18, 39
