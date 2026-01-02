Consultá el horóscopo chino del sábado 3 de enero

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Se abre un día de intuición fina. Un sueño o señal te guía. Números de la Suerte: 4, 18, 39

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 La espontaneidad te abre oportunidades. Seguí tu impulso creativo. Números de la Suerte: 7, 21, 29

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/2 Una energía suave te envuelve. Hoy conectás con lo emocional de manera profunda. Números de la Suerte: 2, 15, 27

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu humor y chispa levantan el ambiente. Brillás con tu gracia natural. Números de la Suerte: 8, 16, 35

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Detallás, ordenás y avanzás. Día ideal para revisar cuentas o papeles. Números de la Suerte: 5, 19, 30

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La honestidad genera alivio. Una charla sincera sana un malentendido. Números de la Suerte: 3, 11, 26

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Te rodea la buena energía. Compartir te trae alegrías inesperadas. Números de la Suerte: 9, 17, 38

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Te abrís a nuevas ideas que expanden tu camino. Un cambio mental mejora tu día. Números de la Suerte: 3, 12, 25

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Tu paciencia trae frutos hoy mismo. Una respuesta llega y te tranquiliza. Números de la Suerte: 8, 14, 33

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Las ganas de avanzar son fuertes. Ideal para decisiones que requieren coraje. Números de la Suerte: 1, 22, 30

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Buscás armonía en lo cotidiano. La suavidad será tu mejor defensa. Números de la Suerte: 6, 10, 32

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu magnetismo atrae apoyos clave. Hoy podés convertirte en referente para otros. Números de la Suerte: 9, 23, 34