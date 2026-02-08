Consultá el horóscopo chino del lunes 9 de febrero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Lectura sutil. Notás microgestos, silencios y matices que otros no registran. Números de la Suerte: 7, 18, 31.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Energía fuego. Ideal para entrenar, actuar, viajar o iniciar algo. Números de la Suerte: 5, 19, 33.
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Sensibilidad tierna. Pedir contención también es fortaleza. Números de la Suerte: 6, 16, 25.
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Versatilidad. Cambiar de tema, de plan o de enfoque te salva el día. Números de la Suerte: 9, 21, 35.
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Método y orden. Una lista clara convierte lo imposible en manejable. Números de la Suerte: 10, 22, 36.
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Sentido de justicia. Poner límites a una injusticia te deja bien con vos mismo. Números de la Suerte: 11, 23, 28.
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Disfrute sin culpa. Permitirte un descanso sincero recarga tu productividad para después. Números de la Suerte: 4, 13, 27.
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día estratégico. Un pequeño movimiento cambia mucho el panorama. Números de la Suerte: 3, 14, 26.
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Constancia sólida. Lo que repetís con disciplina empieza a mostrar frutos. Números de la Suerte: 2, 17, 30.
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Impulso valiente. Tomar la palabra en el momento justo te favorece. Números de la Suerte: 1, 8, 29.
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Amabilidad curativa. Una respuesta calma, donde otros gritan, te da poder. Números de la Suerte: 4, 15, 32.
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Brillo potente. Hoy lo que hagas deja huella, así que elegí bien. Números de la Suerte: 8, 20, 34.
