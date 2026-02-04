Horóscopo |

Consultá el horóscopo chino del jueves 5 de febrero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Observación silenciosa. Esperar el momento justo te da ventaja. Números de la Suerte: 7, 18, 29.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Movida intensa. Un ida y vuelta corto cambia el ánimo del día. Números de la Suerte: 6, 14, 25.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Sensibilidad protectora. Cuidar a alguien también te cuida a vos. Números de la Suerte: 4, 16, 28.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Día sociable. Una broma o comentario tuyo abre confianza. Números de la Suerte: 9, 21, 33.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Eficiencia máxima. Lo que empieces temprano rinde más.Números de la Suerte: 10, 22, 34.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad en foco. Un amigo demuestra estar donde importa. Números de la Suerte: 11, 23, 36.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Placer sencillo. Dedicarte un ratito solo a vos vale oro.Números de la Suerte: 5, 13, 27.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Tu mente conecta puntos que otros no ven. Una solución ingeniosa aparece sola.Números de la Suerte: 1, 12, 24.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Día firme y simple. Cumplir con lo básico te deja satisfecho.Números de la Suerte: 2, 17, 30.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Intensidad alta. Usá tu fuego para crear, no para discutir. Números de la Suerte: 5, 19, 31.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Clima tierno. Pequeños detalles de amor pesan más que grandes discursos.Números de la Suerte: 3, 15, 26.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Confianza plena. Te animás a mostrar tu talento sin culpa. Números de la Suerte: 8, 20, 35.

