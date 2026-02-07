Consultá el horóscopo chino del domingo 8 de febrero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Profundidad mental. Un tema complejo se entiende en capas si
te das tiempo. Números de la Suerte: 7, 16, 30.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Movimiento liberador. Salir, caminar o viajar corta pensamientos repetitivos. Números de la Suerte: 6, 20, 31.
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Sensibilidad artística. Algo bello que veas o escuches te inspira. Números de la Suerte: 5, 17, 25.
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Astucia natural. Hoy es fácil encontrar el chiste y la solución al mismo tiempo. Números de la Suerte: 9, 22, 33.
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Organización impecable. Un plan claro baja tu ansiedad. Números de la Suerte: 10, 18, 35.
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Protección a full. Defender tus valores te deja en paz, aunque incomode. Números de la Suerte: 11, 23, 36.
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Calidez hogareña. Estar con “tu gente” es el verdadero lujo del día. Números de la Suerte: 4, 12, 27.
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día sociable. Una conversación casual trae un dato clave. Números de la Suerte: 2, 11, 24.
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Seguridad interior. Te sostenés desde tu propia decisión, no desde la aprobación ajena. Números de la Suerte: 3, 18, 32.
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Audacia medida. Elegir bien dónde arriesgarte te da ventaja. Números de la Suerte: 1, 9, 28.
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Clima suave. Decorar, ordenar o embellecer tu espacio mejora tu ánimo. Números de la Suerte: 4, 15, 29.
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Liderazgo claro. Te miran para saber qué hacer; usá ese poder con responsabilidad. Números de la Suerte: 8, 21, 34.
comentar