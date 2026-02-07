Consultá el horóscopo chino del domingo 8 de febrero

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Profundidad mental. Un tema complejo se entiende en capas si

te das tiempo. Números de la Suerte: 7, 16, 30.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Movimiento liberador. Salir, caminar o viajar corta pensamientos repetitivos. Números de la Suerte: 6, 20, 31.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Sensibilidad artística. Algo bello que veas o escuches te inspira. Números de la Suerte: 5, 17, 25.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Astucia natural. Hoy es fácil encontrar el chiste y la solución al mismo tiempo. Números de la Suerte: 9, 22, 33.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Organización impecable. Un plan claro baja tu ansiedad. Números de la Suerte: 10, 18, 35.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Protección a full. Defender tus valores te deja en paz, aunque incomode. Números de la Suerte: 11, 23, 36.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Calidez hogareña. Estar con “tu gente” es el verdadero lujo del día. Números de la Suerte: 4, 12, 27.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día sociable. Una conversación casual trae un dato clave. Números de la Suerte: 2, 11, 24.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Seguridad interior. Te sostenés desde tu propia decisión, no desde la aprobación ajena. Números de la Suerte: 3, 18, 32.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Audacia medida. Elegir bien dónde arriesgarte te da ventaja. Números de la Suerte: 1, 9, 28.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Clima suave. Decorar, ordenar o embellecer tu espacio mejora tu ánimo. Números de la Suerte: 4, 15, 29.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Liderazgo claro. Te miran para saber qué hacer; usá ese poder con responsabilidad. Números de la Suerte: 8, 21, 34.