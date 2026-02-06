Consultá el horóscopo chino del sábado 7 de febrero

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición certera. Lo que presentís hoy se confirma pronto.Números de la Suerte: 7, 18, 31.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Ritmo intenso. Cuidar tus tiempos evita cansancio de más. Números de la Suerte: 6, 15, 28.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Sensibilidad fina. Un gesto de cuidado hacia vos mismo hace la diferencia. Números de la Suerte: 5, 16, 24.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Encanto verbal. Una propuesta bien dicha abre una puerta. Números de la Suerte: 9, 21, 33.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Disciplina al palo. Lo que ordenes hoy te rinde toda la semana. Números de la Suerte: 10, 19, 34.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad probada. Un vínculo muestra su verdadera cara, para bien. Números de la Suerte: 11, 22, 36.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Placer relajado. Comer rico, descansar y reír te recarga alma y cuerpo. Números de la Suerte: 4, 13, 26.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día de ideas creativas. Anotar todo te sirve para más adelante. Números de la Suerte: 1, 12, 25.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Rutina firme. Hacer las cosas de siempre con buena actitud cambia el clima.Números de la Suerte: 3, 17, 29.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Fuego interno alto. Canalizarlo en deporte o acción concreta evita discusiones. Números de la Suerte: 2, 8, 27.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Búsqueda de paz. Una charla tranquila pone orden emocional. Números de la Suerte: 4, 14, 30.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Brillo personal. Una situación te da chance de destacarte sin esforzarte demasiado. Números de la Suerte: 8, 20, 35.