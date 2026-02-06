Consultá el horóscopo chino del viernes 6 de febrero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Estrategia silenciosa. Esperar y observar te da la respuesta correcta.Números de la Suerte: 7, 16, 28.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Ganas de movimiento. Un plan fuera de rutina te recarga el ánimo. Números de la Suerte: 5, 20, 31.
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Empatía a flor de piel. Elegí bien a quién le abrís el corazón.Números de la Suerte: 6, 17, 24.
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Ingenio social. Conectás personas o ideas y todos ganan. Números de la Suerte: 9, 22, 33.
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden práctico. Una mañana productiva te deja la tarde más libre.Números de la Suerte: 10, 19, 34.
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Alerta emocional. Si algo no te vibra bien, alejate un poco. Números de la Suerte: 11, 23, 36.
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Dulzura compartida. Un pequeño acto de generosidad une mucho. Números de la Suerte: 5, 13, 26.
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día rápido: muchas cosas a la vez. Priorizar dos tareas te salva del caos. Números de la Suerte: 3, 14, 29.
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Solidez tranquila. Hacés lo que corresponde y eso te deja en paz. Números de la Suerte: 2, 18, 32.
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Atrevimiento justificado. Un paso osado mejora tu posición. Números de la Suerte: 1, 9, 27.
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Suavidad y tacto. Un comentario amable desarma una posible pelea. Números de la Suerte: 4, 15, 30.
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Presencia fuerte. Tu opinión pesa más de lo que creés. Números de la Suerte: 8, 21, 35.
