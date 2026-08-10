Terremoto en Colombia: aumenta a 111 el número de muertos

Hubo reportes de graves daños en edificios de Cali, Chocó, Manizales y Pereira; en Bogotá y Medellín se registraron algunas grietas, aunque sin daños estructurales informados.

El movimiento también se sintió en Ecuador y Panamá, donde hubo evacuaciones de edificios y oficinas públicas.

El fuerte movimiento telúrico fue registrado en el oeste del país y, según informó el gobernador de Chocó a través de la red social X, dejó consecuencias en distintas zonas de la provincia. El dato fue difundido por el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ)

En un primer reporte, el epicentro del terremoto fue localizado a 4,86 grados de latitud norte y 76,19 grados de longitud oeste, a una profundidad de 93,7 kilómetros.

Posteriormente, el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC) ubicó el epicentro en las coordenadas 4,85 grados de latitud norte y 76,15 grados de longitud oeste. De acuerdo con el organismo chino, el sismo se produjo a unos 80 kilómetros de profundidad.

Se sintió en Ecuador y Panamá

Según el sitio RFI -que complementa esta información internacional transmitida por la agencia de noticias Xinhua-, el movimiento sísmico se sintió también en Ecuador y Panamá.

El epicentro fue monitoreado en 4,85 grados de latitud norte y 76,15 grados de longitud oeste, agregó el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC, siglas en inglés).

El terremoto se produjo a una profundidad de 80 kilómetros, de acuerdo con el CENC.

Seis aeropuertos del oeste de Colombia suspendieron operaciones debido a las afectaciones sufridas por un fuerte terremoto este lunes, informó la Aeronáutica Civil.

Seis aeropuertos suspendieron operaciones

"Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", indicó la entidad en X, tras el sismo de magnitud 7,4.

El más potente de la última década

El Servicio Geológico Colombiano confirmó este lunes que el sismo registrado en las últimas horas en el país suramericano fue uno de los episodios más fuertes percibidos en la última década.

"Es el sismo más fuerte que se ha sentido en la última década en el país y para esa zona hay antecedentes de sismos, particularmente, el 23 de noviembre de 1979 hubo un terremoto de magnitud 7,2", i ndicó el director del SGC, Julio Fierro Morales.

Fierro Morales precisó que se registrarono dos réplicas, una de magnitud 2,8 y otra de 4,8 "que se sintió recientemente".