GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: Hacer limpieza y ordenar espacios también aclara tu mente. Desprenderte de algunas cosas puede resultar sorprendentemente liberador. Número de la Suerte: 11

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Hoy se fortalece una alianza basada en confianza verdadera. Lo importante será conservar la misma honestidad de ambos lados. Número de la Suerte: 25

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: El disfrute aparece cuando dejás de exigir que todo sea perfecto. Un plan sencillo puede convertirse en el mejor momento del día. Número de la Suerte: 16

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: Tu pensamiento estratégico encuentra una respuesta que venías buscando. Antes de actuar, asegurate de que todas las piezas estén realmente alineadas. Número de la Suerte: 30

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: Una pequeña victoria confirma que tu método funciona. No cambies de dirección sólo porque otros avanzan de manera diferente. Número de la Suerte: 12

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Necesitás un desafío que te haga sentir vivo. Elegí uno que dependa de vos y volcá allí toda tu determinación. Número de la Suerte: 2

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: Un encuentro puede traerte una sensación de tranquilidad y pertenencia. Valorá a quienes te permiten bajar la guardia. Número de la Suerte: 21

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Tu magnetismo estará especialmente alto y podría aparecer una nueva alianza. Elegí personas que complementen tus capacidades, no que compitan constantemente. Número de la Suerte: 44

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: El silencio puede darte hoy una ventaja importante. Observar cómo se comportan otros antes de intervenir te mostrará el camino. Número de la Suerte: 27