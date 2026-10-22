Consultá todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en este día.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26: Algo nuevo te entusiasma y rompe con cierta monotonía. Permitirte explorar sin exigir resultados inmediatos será liberador.
Número de la Suerte: 19
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27: Necesitás expresar una necesidad que venías dejando en segundo plano. Hacerlo con claridad puede mejorar mucho una relación.
Número de la Suerte: 6
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: Una ocurrencia aparentemente improvisada puede darte una solución brillante. Confiá más en tu creatividad natural.
Número de la Suerte: 34
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: El orden será fundamental para evitar que pequeños pendientes se acumulen. Resolverlos temprano te deja mayor libertad después.
Número de la Suerte: 10
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Una situación te invita a elegir entre comodidad y coherencia. Seguir tus valores probablemente sea la opción que te deje más tranquilo.
Número de la Suerte: 28
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: Un día favorable para conectar con personas que te hacen sentir cómodo tal como sos. Esa sensación será tu mejor refugio.
Número de la Suerte: 17
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: Una conversación cambia tu percepción sobre un asunto importante. No temas modificar tu estrategia cuando aparece información nueva.
Número de la Suerte: 26
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: Tu estabilidad emocional será puesta a prueba por pequeños imprevistos. No permitas que detalles pasajeros alteren todo tu día.
Número de la Suerte: 8
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Algo despierta tu necesidad de defender una posición. Hacelo con argumentos claros para no transformar firmeza en confrontación innecesaria.
Número de la Suerte: 33
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: Hoy conviene priorizar ambientes y personas que transmitan tranquilidad. Alejarte de cierta tensión será una decisión saludable.
Número de la Suerte: 15
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Tu capacidad de iniciativa será reconocida y puede surgir una propuesta interesante. Evaluá responsabilidades antes de aceptar automáticamente.
Número de la Suerte: 41
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: El día favorece decisiones tomadas desde la observación y no desde la urgencia. Tu paciencia puede evitar un error importante.
Número de la Suerte: 24
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