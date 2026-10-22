Número de la Suerte: 6

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: Una ocurrencia aparentemente improvisada puede darte una solución brillante. Confiá más en tu creatividad natural.

Número de la Suerte: 34

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: El orden será fundamental para evitar que pequeños pendientes se acumulen. Resolverlos temprano te deja mayor libertad después.

Número de la Suerte: 10

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Una situación te invita a elegir entre comodidad y coherencia. Seguir tus valores probablemente sea la opción que te deje más tranquilo.

Número de la Suerte: 28

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: Un día favorable para conectar con personas que te hacen sentir cómodo tal como sos. Esa sensación será tu mejor refugio.

Número de la Suerte: 17

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: Una conversación cambia tu percepción sobre un asunto importante. No temas modificar tu estrategia cuando aparece información nueva.

Número de la Suerte: 26

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: Tu estabilidad emocional será puesta a prueba por pequeños imprevistos. No permitas que detalles pasajeros alteren todo tu día.

Número de la Suerte: 8

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Algo despierta tu necesidad de defender una posición. Hacelo con argumentos claros para no transformar firmeza en confrontación innecesaria.

Número de la Suerte: 33

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: Hoy conviene priorizar ambientes y personas que transmitan tranquilidad. Alejarte de cierta tensión será una decisión saludable.

Número de la Suerte: 15

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Tu capacidad de iniciativa será reconocida y puede surgir una propuesta interesante. Evaluá responsabilidades antes de aceptar automáticamente.

Número de la Suerte: 41

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: El día favorece decisiones tomadas desde la observación y no desde la urgencia. Tu paciencia puede evitar un error importante.

Número de la Suerte: 24