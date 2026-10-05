Número de la Suerte: 15

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: Tu capacidad para conectar personas será especialmente útil. Un contacto aparentemente casual puede resultar importante más adelante.

Número de la Suerte: 34

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: La precisión será premiada, especialmente en temas prácticos. Revisar una vez más antes de cerrar algo puede ahorrarte trabajo posterior.

Número de la Suerte: 9

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Un vínculo se fortalece gracias a una demostración concreta de confianza. La reciprocidad será más importante que cualquier discurso.

Número de la Suerte: 27

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: La jornada invita a disfrutar sin exceso y valorar lo cotidiano. Una sorpresa sencilla puede dejarte de excelente humor.

Número de la Suerte: 5

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: El día favorece las conversaciones inteligentes y los acuerdos rápidos. Una propuesta puede mejorar si te animás a negociar algunos detalles.

Número de la Suerte: 26

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: Tu capacidad de mantenerte firme será importante frente a opiniones cambiantes. No abandones un buen plan sólo porque los resultados tardan.

Número de la Suerte: 8

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Una oportunidad necesita decisión y reflejos rápidos. Antes de lanzarte, asegurate de que el entusiasmo no esté ocultando un detalle importante.

Número de la Suerte: 30

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: Tu sensibilidad ayuda a comprender una situación desde otro ángulo. Escuchar antes de responder te permitirá acercar posiciones.

Número de la Suerte: 12

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: El liderazgo aparece naturalmente y alguien puede pedirte orientación. Tu capacidad para inspirar será mayor si también dejás espacio a otras voces.

Número de la Suerte: 36

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: Día favorable para analizar opciones sin mostrar todavía todas tus cartas. Una espera breve puede mejorar significativamente tu posición.

Número de la Suerte: 23