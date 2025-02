Consultá el horóscopo chino del miércoles 12 de febrero

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Tus compañeros de trabajo van a estar en serios problemas y querrán que tú te involucres en sus proyecto. Cuidado.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14/26 No te vengas abajo sabes perfectamente que no eres la que ha generado las pérdidas, hablar directamente con la verdad.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27.Estás al final de un ciclo, un pequeño contratiempo te ha dejado fuera de juego. Ahora vuelves a la carga con más fuerza que nunca.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/ Elimina esos hábitos negativos que han hecho que pierdas alguna gran oportunidad. Guíate por tus instintos.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05. La energía planetaria llegará a ti para que la utilices de la mejor forma posible. Un cambio de sistema es lo que más necesitas.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/ Hoy es un día importante para el trabajo y todo lo que tenga que ver con tu profesión.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07 Te levantarás de buen humor y eso siempre es bueno, si afrontas la vida con una sonrisa eso será lo que recibas

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/08 Es un buen día para enfrentarte a tus verdaderos miedos. Aprovecha esta energía en alza que tienes.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09 Es mejor que dejes tu agresividad en casa, antes de salir a la calle respira hondo y cuenta hasta 10.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10 Hoy todo te molestará, el sol estará demasiado brillante, el cielo tiene un azul raro y tú no sabes porque pero no terminas de encontrarte bien

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/ No culpes al universo de todo lo que te pasa, algo de culpa también tienes. No externalices tus problemas, esta actitud no te llevará hasta la solución.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24 La confianza es la base principal para hacer frente a cualquier contratiempo.