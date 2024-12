Consultá el horóscopo chino del miércoles 18 de diciembre

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12/24 Es probable que quedes pensando en una persona que te encontrarás en tu camino de regreso a casa, podría ser alguien del pasado o un amigo que ya no frecuentas mucho.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13 El trabajo está bien y la salud se encuentra en un punto muy estable, cuida siempre tu cuerpo.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14 Si tienes hijos, no desperdicies el tiempo de calidad que puedes tener con ellos, te extrañan y necesitan de tu compañía y apoyo.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15 Un amigo tiene una necesidad económica y te lo hará saber el día de hoy, si está dentro de tus posibilidades ayudarle, hazlo.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16 Es probable que hayas encontrado a quien estabas buscando, debes dar los pasos correctos para llegar a su corazón y lograr un buen compromiso.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17 La persona ya se ha dado cuenta que eres capaz de amar y de mostrar lo que tienes en tu interior, si no haces esto le molestará si no lo dejas salir con ella lo que te está pasando con la relación que están teniendo.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18 Una persona muy querida quiere tener un momento contigo para comentarte una idea que tiene donde quieres contar con tu colaboración.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19 La vida muchas veces no espera, por lo que es importante dar un salto de fe cuando tu intuición te está dando todas las señales de que así sea.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20 Si necesitas hacer un espacio más acogedor en tu hogar, hoy es un buen día para reorganizar tus muebles, será algo bueno que puedas hacer por ti y por tu casa.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21 Un dinero que debes te será cobrado durante la jornada, si no puedes pagar ahora mismo, intenta buscar una prórroga.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10/22 Ya estás en un compromiso desde hace tiempo, es momento de hacer ciertas modificaciones en el ritmo de vida de ambos, necesitan tiempo para ustedes como pareja.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11/23 Una mujer está buscando tus servicios, puede ser una buena oportunidad para generar ingresos extras y conseguir una buena recomendación para generar otros clientes.