Consultá el horóscopo chino del miércoles 25 de febrero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Ganas de libertad. Una actividad al aire libre es ideal. Números de la Suerte: 5, 19, 32.
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Emoción en proceso. Expresarla con alguien seguro te alivia. Números de la Suerte: 6, 17, 24.
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Versatilidad social. Adaptarte de grupo en grupo suma contactos. Números de la Suerte: 9, 21, 34.
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Método estricto. Seguir el plan al pie de la letra rinde. Números de la Suerte: 10, 22, 36.
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad y códigos. Cumplir tu palabra hoy vale doble. Números de la Suerte: 11, 23, 28.
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Bienestar tranquilo. Pequeños placeres a lo largo del día te mantienen bien. Números de la Suerte: 4, 13, 26.
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Mente creativa. Un cambio de enfoque soluciona algo trabado. Números de la Suerte: 2, 11, 25.
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Firmeza tranquila. No cedés donde sabés que no corresponde. Números de la Suerte: 3, 18, 31.
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Acción con coraje. Un paso fuerte abre camino nuevo. Números de la Suerte: 1, 9, 27.
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Tacto y armonía. Ayudás a evitar un conflicto mayor. Números de la Suerte: 4, 15, 30.
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Protagonismo natural. Tu opinión define mucho hoy. Números de la Suerte: 8, 20, 35.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición profunda. Entendés qué decisión te cuida más. Números de la Suerte: 7, 16, 29.
