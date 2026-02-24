Consultá el horóscopo del miércoles 25 de febrero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Querés acelerar todo, pero algunos procesos llevan su tiempo. Enfocate en lo que sí depende de vos. Números: 2, 7, 24.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): El cuerpo pide ritmo lento y estable. Una rutina simple y constante hoy es tu mejor aliada. Números: 4, 11, 28.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Noticias, chismes, info. Separar lo serio de lo superficial te ahorra drama. Números: 6, 10, 29.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El tema hogar, familia o raíces emocionales se refuerza. Hacer algo por tu propio bienestar interior es prioridad. Números: 3, 15, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu voz pesa. Elegir bien las palabras hoy puede destrabar una situación complicada. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Ordenar y optimizar te sale natural. Aprovechá para acomodar agenda y pendientes de la semana. Números: 5, 16, 31.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Necesitás espacios lindos, gente amable y diálogos suaves. Eso no es capricho, es combustible para tu equilibrio. Números: 8, 14, 33.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuís que algo está cambiando de fondo. No todo se ve todavía, pero lo percibís claramente. Números: 9, 18, 32.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de moverte, conocer, probar. Aunque sea algo chico, salir de la rutina te beneficia. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Metas concretas toman forma. Una conversación clave puede ayudarte a consolidar un proyecto. Números: 10, 20, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu visión de futuro se activa con fuerza. Es buen día para pensar a largo plazo sin limitarte tanto. Números: 11, 21, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Sensibilidad aumentada, pero también claridad de propósito interno. Sabés mejor qué no querés repetir. Números: 4, 17, 36.
