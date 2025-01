Consultá el horóscopo chino del miércoles 8 de enero

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12 Si estás en etapa de estudios, entonces debes comenzar a aprender más de quienes te están enseñando.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13 No tengas la impresión de que tú sabes más solo porque eres más joven, precisamente por ello debes respetar la experiencia, no siempre el que enseña es el que no fue capaz de ejecutar.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14 Si necesitas ver a tu familia, hoy es el día para hacerlo realidad, tienes que estar un poco más atento a la vida que va llevando la gente que más quieres.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15 Los solteros tendrán una jornada un tanto complicada, ya que si han conocido a alguien hace poco, es probable que hoy eso ya no vaya más.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16 Estás en un momento de debilidad en el trabajo, por lo que si hoy recibes un regaño de parte de un superior, será algo muy justificado

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17 Debes aplicarte mucho más de lo que estás haciendo ahora, no tengas miedo a mostrar tus dotes de líder ni tampoco a decir lo que piensas, es lo que otros esperan de ti.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18 Debes comenzar a leer más, estás perdiendo la capacidad de adquirir nueva información, le hará muy bien a tu escritura y mejorará tu calidad en el trabajo.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19 No dejes pasar la oportunidad de tomar un trabajo que te encargarán durante la jornada, será algo positivo para tu avance dentro del lugar en el que te desempeñas.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20 Comienza a trazar líneas el día de hoy, líneas que te lleven donde quieres llegar. No desesperes porque podrías ir subiendo en un lugar nuevo.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21 Cosas importante comienzan a cambiar en tu vida, siempre es bueno ir quemando etapas, no quiere decir que no volverás a sentirte de esa forma nuevamente.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10/22 Deberás enfrentar a algunas personas que le cuesta mucho trabajo encarar, por lo que si esto te sucede, no dudes en tomar el valor que necesitas para dejar de reprimir tus sentimientos.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11/23 Si tienes que llegar a un conflicto, entonces no te detengas, debes hacerte respetar, intenta que no pase a mayores, solo usa las palabras para expresarte