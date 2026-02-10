Consultá el horóscopo chino del miércoles 11 de febrero

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición en modo alerta. Si algo no encaja, hacé caso a la señal. Números de la Suerte: 7, 18, 32.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Mucha energía. Mejor usarla en acción física que en ansiedad. Números de la Suerte: 5, 19, 33.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Sensibilidad empática. Escuchar a alguien también te ordena a vos. Números de la Suerte: 6, 17, 25.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Habilidad social. Un contacto nuevo resulta clave más adelante. Números de la Suerte: 9, 21, 34.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Organización mental y laboral. Cerrás pendientes y se alivia la cabeza. Números de la Suerte: 10, 22, 36.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Cuidado mutuo. Vos protegés a alguien, alguien te protege a vos. Números de la Suerte: 11, 23, 28.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Placer sin exagerar. Un gusto moderado vale más que un exceso. Números de la Suerte: 4, 13, 26.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día creativo. Una idea distinta te resuelve algo práctico. Números de la Suerte: 3, 11, 27.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Solidez en lo simple. Cumplir pequeñas tareas te da sensación de control. Números de la Suerte: 2, 16, 30.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Impulso decidido. Hoy conviene actuar antes que seguir dando vueltas. Números de la Suerte: 1, 8, 29.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Clima afectivo suave. Un abrazo, mensaje o gesto cariñoso te cambia el día. Números de la Suerte: 4, 15, 31.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Brillo, otra vez. Una oportunidad de liderar aparece sin que la busques. Números de la Suerte: 8, 20, 35.