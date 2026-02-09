Consultá el horóscopo chino del martes 10 de febrero

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Profundidad emocional. Ver tu parte en una historia te libera. Números de la Suerte: 7, 16, 29.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Ganas de libertad. Un cambio de paisaje te hace muy bien. Números de la Suerte: 5, 20, 32.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Día sensible. Elegir silencio antes que discutir te cuida. Números de la Suerte: 6, 17, 24.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Ingenio chispeante. Solucionás con humor lo que otros viven como drama. Números de la Suerte: 9, 22, 33.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Detalle fino. Un pequeño ajuste mejora mucho un resultado. Números de la Suerte: 10, 19, 34.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtades claras. Te das cuenta quién está en serio y quién no. Números de la Suerte: 11, 23, 36.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Bienestar general. Comer bien, descansar y reír sigue siendo el mejor plan. Números de la Suerte: 4, 14, 26.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Mente rápida, mucha info. Separar lo urgente de lo importante es clave. Números de la Suerte: 1, 12, 25.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Paso seguro. Avanzás despacio, pero cada paso vale. Números de la Suerte: 3, 18, 31.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Carácter fuerte. Usá tu fuego para defender causas justas, no para chocar por deporte. Números de la Suerte: 2, 9, 27.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Diplomacia. Un comentario suave resuelve lo que un grito complicaría. Números de la Suerte: 4, 15, 30.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Carisma total. Tu presencia atrae apoyos, socios o admiradores. Números de la Suerte: 8, 21, 35.