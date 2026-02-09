Consultá el horóscopo chino del martes 10 de febrero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Profundidad emocional. Ver tu parte en una historia te libera. Números de la Suerte: 7, 16, 29.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Ganas de libertad. Un cambio de paisaje te hace muy bien. Números de la Suerte: 5, 20, 32.
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Día sensible. Elegir silencio antes que discutir te cuida. Números de la Suerte: 6, 17, 24.
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Ingenio chispeante. Solucionás con humor lo que otros viven como drama. Números de la Suerte: 9, 22, 33.
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Detalle fino. Un pequeño ajuste mejora mucho un resultado. Números de la Suerte: 10, 19, 34.
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtades claras. Te das cuenta quién está en serio y quién no. Números de la Suerte: 11, 23, 36.
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Bienestar general. Comer bien, descansar y reír sigue siendo el mejor plan. Números de la Suerte: 4, 14, 26.
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Mente rápida, mucha info. Separar lo urgente de lo importante es clave. Números de la Suerte: 1, 12, 25.
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Paso seguro. Avanzás despacio, pero cada paso vale. Números de la Suerte: 3, 18, 31.
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Carácter fuerte. Usá tu fuego para defender causas justas, no para chocar por deporte. Números de la Suerte: 2, 9, 27.
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Diplomacia. Un comentario suave resuelve lo que un grito complicaría. Números de la Suerte: 4, 15, 30.
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Carisma total. Tu presencia atrae apoyos, socios o admiradores. Números de la Suerte: 8, 21, 35.
comentar