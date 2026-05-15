Consulta el horóscopo chino del sábado 16 de mayo

Números de la Suerte: 8, 11, 27

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 /18 Tu ingenio se activa frente a lo inesperado. Encontrás soluciones prácticas con rapidez. La creatividad aplicada te beneficia.

Números de la Suerte: 9, 12, 28

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/19 El orden mental mejora tu rendimiento. Planificar te permite avanzar con mayor seguridad. Hoy organizar es clave.

Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/08 La lealtad se demuestra con acciones concretas. Elegís sostener lo importante sin dudar. Esto fortalece vínculos genuinos.

Números de la Suerte: 11, 14, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/09 El bienestar emocional toma protagonismo. Dedicarte tiempo mejora tu equilibrio general. Bajar el ritmo te beneficia.

Números de la Suerte: 12, 15, 31

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/10 Hoy es un día para revisar decisiones recientes con mayor objetividad. Algo que parecía definitivo puede ajustarse sin que eso signifique retroceder. Tomarte un momento para reorganizar prioridades mejora tu claridad mental.

Números de la Suerte: 1, 18, 30

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/11 La constancia vuelve a darte estabilidad frente a cambios externos. Mantener tu ritmo te permite avanzar sin sobresaltos. Lo que sostenés empieza a consolidarse con mayor firmeza.

Números de la Suerte: 2, 20, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/12 La energía está presente y te impulsa a actuar con determinación. Canalizarla hacia objetivos concretos mejora tu rendimiento. Evitar decisiones impulsivas te beneficia.

Números de la Suerte: 3, 21, 32

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/13 La calma emocional te permite pensar con mayor claridad. Elegir bien dónde poner tu energía evita desgaste innecesario. Hoy ganás más observando que reaccionando.

Números de la Suerte: 4, 22, 33

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12 Tu presencia se fortalece y genera impacto positivo. Es un buen momento para tomar iniciativa en algo importante. La confianza te posiciona mejor.

Números de la Suerte: 5, 23, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/2013/25 La intuición te permite anticiparte a situaciones complejas. Escuchar tu percepción mejora tus decisiones. La observación te da ventaja.

Números de la Suerte: 6, 24, 35