Consulta el horóscopo chino del martes 12 de mayo

Consultá todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en este día.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 El movimiento te ayuda a destrabar situaciones. La acción te devuelve claridad mental. Evitar la quietud es importante hoy. Números de la Suerte: 7, 10, 26
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La sensibilidad te permite comprender mejor tu entorno. Hoy podés fortalecer vínculos importantes. Escuchar con empatía suma. Números de la Suerte: 8, 11, 27
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu creatividad se activa frente a lo inesperado. Encontrás soluciones rápidas y eficaces. Confiar en tu ingenio te beneficia. Números de la Suerte: 9, 12, 28
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29El orden mental mejora tu rendimiento. Planificar te permite avanzar con mayor seguridad. Hoy organizar es clave. Números de la Suerte: 10, 13, 29
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La honestidad fortalece vínculos genuinos. Actuar con coherencia te posiciona mejor. Hoy sostenés lo importante. Números de la Suerte: 11, 14, 30
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 El bienestar emocional toma protagonismo. Dedicarte tiempo mejora tu equilibrio. Bajar el ritmo te beneficia. Números de la Suerte: 12, 15, 31
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para ordenar pensamientos antes de tomar decisiones importantes. Algo que venías postergando empieza a tomar forma cuando te enfocás con claridad. Actuar con calma te permite evitar errores innecesarios. Números de la Suerte: 1, 18, 30
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La constancia sigue siendo tu mejor herramienta. Mantener tu ritmo sin desviarte te permite consolidar avances. Lo que hagas hoy tiene proyección a largo plazo. Números de la Suerte: 2, 20, 31
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La energía está presente y te impulsa a avanzar con determinación. Canalizarla con estrategia mejora los resultados. Evitar decisiones impulsivas es clave. Números de la Suerte: 3, 21, 32
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La armonía emocional te permite ver con claridad. Elegir bien dónde poner tu energía evita desgaste. Hoy la calma te beneficia. Números de la Suerte: 4, 22, 33
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu seguridad genera impacto positivo en tu entorno. Es un buen momento para tomar protagonismo. Confiar en tu capacidad te posiciona mejor. Números de la Suerte: 5, 23, 34
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25La intuición vuelve a ser tu guía. Detectás detalles que otros no ven. Escuchar tu percepción mejora tus decisiones. Números de la Suerte: 6, 24, 35