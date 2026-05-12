Consulta el horóscopo chino del miércoles 13 de mayo

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 El orden mental mejora tu claridad. Planificar te permite optimizar tu tiempo. Hoy organizar es avanzar. Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad se demuestra en acciones concretas. Elegís sostener lo importante. Esto fortalece vínculos genuinos. Números de la Suerte: 11, 14, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 El bienestar emocional se vuelve prioridad. Dedicarte tiempo mejora tu equilibrio. Buscar calma te beneficia. Números de la Suerte: 12, 15, 31

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para avanzar con mayor seguridad en tus decisiones. Lo que venías dudando empieza a aclararse. Mantener el foco te permite evitar dispersión. Números de la Suerte: 1, 17, 29

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La estabilidad te permite tomar decisiones con firmeza. No necesitás apurarte para avanzar. Sostener tu ritmo te beneficia. Números de la Suerte: 2, 19, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La energía te impulsa a actuar con determinación. Canalizarla hacia objetivos concretos mejora tu rendimiento. Evitar impulsividad es clave. Números de la Suerte: 3, 20, 32

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La calma emocional te permite pensar con claridad. Elegir bien tus prioridades mejora tu día. Evitar tensiones suma. Números de la Suerte: 4, 21, 33

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu liderazgo se hace más evidente. Hoy podés influir positivamente en otros. Actuar con confianza te posiciona mejor. Números de la Suerte: 5, 22, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La introspección te da respuestas importantes. Pensar antes de actuar mejora tus decisiones. Tu intuición vuelve a ser clave. Números de la Suerte: 6, 23, 35