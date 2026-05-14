Consulta el horóscopo chino del viernes 15 de mayo

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/16 El movimiento te abre oportunidades. La acción destraba lo pendiente. Evitar la quietud es clave.
Números de la Suerte: 7, 10, 26
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/17 La empatía te conecta con los demás. Comprendés mejor tu entorno. Hoy tu sensibilidad suma.
Números de la Suerte: 8, 11, 27
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 /18 Tu ingenio te permite resolver con rapidez. La creatividad aplicada te da ventaja. Hoy destacás por tus ideas.
Números de la Suerte: 9, 12, 28
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/19 El orden mental mejora tu rendimiento. Planificar te da claridad. Hoy organizar es avanzar.
Números de la Suerte: 10, 13, 29
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/08 La lealtad se fortalece con acciones concretas. Elegís sostener lo importante. Eso mejora vínculos.
Números de la Suerte: 11, 14, 30
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/09 El bienestar emocional se vuelve prioridad. Dedicarte tiempo mejora tu equilibrio. Bajar el ritmo te beneficia.
Números de la Suerte: 12, 15, 31
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/10 Hoy es un día para cerrar pendientes y avanzar con claridad. Definir prioridades te permite evitar dispersión. La organización te beneficia.
Números de la Suerte: 1, 17, 29
BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/11 La estabilidad que venís construyendo se fortalece. Mantener tu ritmo te posiciona mejor. Lo sostenido empieza a consolidarse.
Números de la Suerte: 2, 19, 31
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/12 La energía te impulsa a actuar con determinación. Canalizarla con estrategia mejora resultados. Evitar impulsividad es clave.
Números de la Suerte: 3, 20, 32
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/13 La calma emocional te permite pensar con claridad. Elegir bien tus prioridades mejora tu día. Evitar tensiones suma.
Números de la Suerte: 4, 21, 33
DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12 Tu liderazgo se fortalece. Hoy podés influir positivamente en otros. Actuar con confianza te posiciona mejor.
Números de la Suerte: 5, 22, 34
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/2013/25 La intuición te permite anticiparte. Escuchar tu percepción mejora decisiones. La observación te da ventaja.
Números de la Suerte: 6, 23, 35
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