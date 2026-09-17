La inesperada confesión hot de Romina Gaetani: "Estuve con una mujer que tenía una..."

La actriz contó los detalles de su encuentro íntimo con una mujer. Además, habló de la posibilidad de maternar un hijo, y por qué se negó a un tratamiento de fertilización.
Después de un verano tormentoso y de varios meses del año con disputa legal contra su ex pareja, Romina Gaetani dio una nota en donde contó su secreto íntimo mejor guardado...hasta ahora. La morocha habló de sus elecciones sexuales y, además, de cómo imagina su futuro amoroso. "Por eso me vi tentada esa vez...".
“Me gustaría armar familia", comenzó a contar Romina, invitada a Sería increíble, el programa de streaming de Olga, al hablar de sus proyectos personales. “Me gustaría que sea con compañero, compañera, la que dé...", se sinceró la actriz, ante la consulta de Nati Jota, una de las conductoras del ciclo, sobre con que género le gustaría armar su clan.
"Si, tuve relación con mujeres. “Pero me gusta más la pi...”, definió, Gaetani, sin vueltas. Pero eso no era todo lo que tenía para compartir la artista, al momento de hablar de sus elecciones sexuales y afectivas, y el motivo. Porque, acto seguido, explicó la razón por la que intimó con una mujer.
"Hay minas que si, que tienen pij...más que los hombres. Por eso, me vi tentada esa vez. A mí me calienta mucho el talento, en lo que sea. Que tenga personalidad y que, básicamente, no te rompa los ovarios, eso es muy importante", reconoció, entre risas, luego de que una de las integrantes del programa, le marcara en vivo que hay mujeres que tienen miembros sexuales masculinos, y eso disparó la respuesta de Romina.
“Es un deseo que lo tengo, pero también entiendo que si la vida no me lo trajo, también lo dejo...", expuso Romina, en la misma nota, sobre la posibilidad de convertirse en madre, por primera vez. "Pero me gustaría el tema del hijo, hija, hijes... No ha venido aún", confió, Romina.
"Yo fui a buscar el deseo estando soltera, antes de la Pandemia (de Covid 19), congelé mis óvulos. Fui tres veces (a un centro de fertilización) a modo yo si puedo. pensaba que si pude con esto, con lo otro, al pibe lo tengo. Y después dije ´no, esto no es comprar zapatillas´. Porque el trámite se vive como ir al shopping y te comprás algo".
"amaría maternar pero dije ´voy a ser madre soltera, voy a tener que tener más de un laburo para mantener el pibe, ¿para qué traigo el pibe al mundo si no lo puedo cuidar yo? Dije no...´. No entraba eso en mi cabeza", cerró, Gaetani.
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