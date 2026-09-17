La inesperada confesión hot de Romina Gaetani: "Estuve con una mujer que tenía una..."

EL DESEO DE MATERNAR DE ROMINA

“Es un deseo que lo tengo, pero también entiendo que si la vida no me lo trajo, también lo dejo...", expuso Romina, en la misma nota, sobre la posibilidad de convertirse en madre, por primera vez. "Pero me gustaría el tema del hijo, hija, hijes... No ha venido aún", confió, Romina.

"Yo fui a buscar el deseo estando soltera, antes de la Pandemia (de Covid 19), congelé mis óvulos. Fui tres veces (a un centro de fertilización) a modo yo si puedo. pensaba que si pude con esto, con lo otro, al pibe lo tengo. Y después dije ´no, esto no es comprar zapatillas´. Porque el trámite se vive como ir al shopping y te comprás algo".

"amaría maternar pero dije ´voy a ser madre soltera, voy a tener que tener más de un laburo para mantener el pibe, ¿para qué traigo el pibe al mundo si no lo puedo cuidar yo? Dije no...´. No entraba eso en mi cabeza", cerró, Gaetani.