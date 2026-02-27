Consultá el horóscopo chino del sábado 28 de febrero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Ganás libertad interna. Decidís moverte según tus propias reglas. Números de la Suerte: 5, 19, 33.
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Cierre sensible pero en paz. Aceptás lo que fue y soltás con ternura. Números de la Suerte: 6, 17, 24.
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Balance mental: aprendiste, te adaptaste, no te aburriste. Números de la Suerte: 9, 21, 34.
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Tablero ordenado. Terminar febrero con cosas en su lugar te deja listo para lo que viene. Números de la Suerte: 10, 22, 36.
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtades definidas. Sabés quién va con vos a la próxima etapa. Números de la Suerte: 11, 23, 28.
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Cierre cálido. Agradecer lo vivido este mes atrae más abundancia emocional. Números de la Suerte: 4, 13, 26.
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Cierre de mes mentalmente claro. Sabés qué seguir y qué soltar. Números de la Suerte: 2, 11, 25.
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Sentís el peso de lo construido. Tu esfuerzo está dando base real. Números de la Suerte: 3, 18, 31.
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Terminás febrero con energía de nuevo comienzo. Un corte interno abre espacio a lo nuevo. Números de la Suerte: 1, 9, 27.
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Cierre emocional suave. Te tratás con más cariño que al inicio del mes. Números de la Suerte: 4, 15, 30.
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Brillo consolidado. Tu imagen sale más fuerte y auténtica. Números de la Suerte: 8, 20, 35.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Profundidad integrada. Lo que entendiste de vos ya no se desentiende. Números de la Suerte: 7, 16, 32.
comentar